Белорусский альпинист пропал на Эльбрусе

06 сентября 2025, 15:03

Фото: iStock/Rawpixel

В Кабардино-Балкарии без вести пропал турист из Белоруссии, который отправился покорять гору Терсколак – вершину на юго-восточном отроге Эльбруса высотой 3800 метров. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.