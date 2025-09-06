Белорусский альпинист пропал на Эльбрусе
В Кабардино-Балкарии без вести пропал турист из Белоруссии, который отправился покорять гору Терсколак – вершину на юго-восточном отроге Эльбруса высотой 3800 метров. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным спасателей, мужчина не зарегистрировал свой поход, что затруднило оперативное реагирование. Связь с альпинистом была потеряна четыре дня назад, и с тех пор никаких известий от него не поступало.
Отец пропавшего обратился за помощью в кабардинское МЧС. Сейчас сотрудники ведомства ведут поисково-спасательные работы в труднодоступных горных районах в надежде найти туриста живым.
Специалисты напоминают, что регистрация маршрута – обязательное условие безопасности при походах в горы, а также рекомендуют соблюдать правила альпинизма и всегда держать связь с экстренными службами.
