Белорусский альпинист пропал на Эльбрусе

Фото: iStock/Rawpixel

В Кабардино-Балкарии без вести пропал турист из Белоруссии, который отправился покорять гору Терсколак – вершину на юго-восточном отроге Эльбруса высотой 3800 метров. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



По данным спасателей, мужчина не зарегистрировал свой поход, что затруднило оперативное реагирование. Связь с альпинистом была потеряна четыре дня назад, и с тех пор никаких известий от него не поступало.

Отец пропавшего обратился за помощью в кабардинское МЧС. Сейчас сотрудники ведомства ведут поисково-спасательные работы в труднодоступных горных районах в надежде найти туриста живым.

Специалисты напоминают, что регистрация маршрута – обязательное условие безопасности при походах в горы, а также рекомендуют соблюдать правила альпинизма и всегда держать связь с экстренными службами.

Анастасия Чинкова

