Наговицина погибла во время восхождения, которое бы ей не засчитали
Бывший главный тренер сборных СССР и России по альпинизму Владимир Шатаев высказался о недавнем восхождении 47-летней российской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы. Об этом он рассказал в интервью KP.ru.
Спортсменка мечтала получить жетон «Снежный барс» – награду за покорение пяти гор-семитысячников. Однако, по мнению Шатаева, её попытка не могла быть официально засчитана.
Пик Победы, по словам тренера, является одним из самых сложных с точки зрения погодных условий, а классический маршрут восхождения относится к категории 5Б. Для сравнения, самыми трудными считаются маршруты шестой категории.
Шатаев подчеркнул, что в советской альпинистской школе обязательным условием было проведение нескольких совместных тренировок с командой перед экспедицией. Наговицина же познакомилась со своими спутниками только в Интернете. В группу вошли два россиянина, немец и итальянец.
Кроме того, тренер обратил внимание на то, что спортсмен может переходить на маршрут новой категории только после успешного прохождения двух маршрутов предыдущей. Однако Наговицина нарушила это правило. Например, она поднялась на пик Ленина (категория 4Б), не пройдя два маршрута 4А, а затем на Хан-Тенгри (5А) с одним маршрутом 4Б. По правилам, такие восхождения с «перескакиванием» категорий не должны засчитываться.
Ранее сообщалось, что при спуске с пика Победы Наговицина сломала ногу. Из-за плохой погоды команда была вынуждена оставить её в палатке с запасом еды и отправиться за помощью, но вернуться к ней не смогла. По данным с коптера, спортсменка не подавала признаков жизни.
