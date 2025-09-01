«Прошу, молимся!»: Боня запустит беспилотник к месту, где находится Наговицина
Телеведущая Виктория Боня сообщила, что к месту, где находится сломавшая ногу альпинистка Наталья Наговицина, будет направлен дрон.
Наговицина с 12 августа находится на высоте около 7,2 тыс. м у пика Победы в Тянь-Шане — по данным, она сломала ногу при спуске. Её напарник оказал первую помощь и ушёл за помощью в лагерь. Двое иностранных альпинистов — немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигилья — попытались прийти на помощь: доставили спальный мешок, газовый баллон, горелку и еду, но из‑за усталости и плохой погоды вынуждены были оставить пострадавшую. На обратном пути Синигилья получил обморожения и у него развился отёк мозга; позже с гор спустили тело итальянского альпиниста.
«Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы все сложилось с погодой, и Наталья была жива», — поделилась Боня в соцсетях.
МЧС Киргизии пришло к выводу, что Наговицина, вероятно, не выжила, и прекратило спасательную операцию. По словам Бони, она сама пыталась организовать вылет вертолёта к месту происшествия, однако ей мешали это сделать.