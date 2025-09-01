«Прошу, молимся!»: Боня запустит беспилотник к месту, где находится Наговицина

01 сентября 2025, 20:19

Ведущая Виктория Боня сообщила о запуске беспилотника к альпинистке Наговициной

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Телеведущая Виктория Боня сообщила, что к месту, где находится сломавшая ногу альпинистка Наталья Наговицина, будет направлен дрон.





Наговицина с 12 августа находится на высоте около 7,2 тыс. м у пика Победы в Тянь-Шане — по данным, она сломала ногу при спуске. Её напарник оказал первую помощь и ушёл за помощью в лагерь. Двое иностранных альпинистов — немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигилья — попытались прийти на помощь: доставили спальный мешок, газовый баллон, горелку и еду, но из‑за усталости и плохой погоды вынуждены были оставить пострадавшую. На обратном пути Синигилья получил обморожения и у него развился отёк мозга; позже с гор спустили тело итальянского альпиниста.





«Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы все сложилось с погодой, и Наталья была жива», — поделилась Боня в соцсетях.