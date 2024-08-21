Юрист Русяев назвал суровое наказание за вербовку в ряды террористов

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Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев заявил, что за вербовку людей в ряды террористов может грозить до 20 лет лишения свободы.
«В соответствии с УК РФ, за содействие террористической деятельности, в том числе вербовку людей, установлено суровое наказание. Оно включает лишение свободы на срок от семи до 15 лет, а в случае, если преступление совершено с использованием служебного положения, наказание может увеличиваться до 20 лет», — пояснил в беседе с RT Русяев.
А руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский добавил, что в некоторых случаях наказание за подобную преступную деятельность может быть в виде пожизненного срока.
«Отдельно нужно рассмотреть ситуацию, когда вовлекаемое лицо участвовало в преступлениях, повлекших человеческие жертвы. Тогда и самому преступнику, и вербовщику грозит пожизненное лишение свободы. Следует обратить внимание некоторых невоздержанных на язык граждан. Любая шутка или произнесенные вслух слова, содержащие даже мнимую угрозу, связанную с терроризмом, в большинстве случаев могут повлечь возбуждение уголовного дела», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.
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