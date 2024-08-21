Юрист Русяев назвал суровое наказание за вербовку в ряды террористов

Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков обратился в Московский городской суд в с просьбой о смягчении приговора в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой, осуждённых за вымогательство у него денег.