Эксперт посоветовал обновлять домашний роутер каждые 3–5 лет
Кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский рекомендовал не пользоваться домашним роутером слишком долго и менять его раз в 3–5 лет.
По словам эксперта, на износ устройства указывают частые перезагрузки, зависания при подключении пяти-шести гаджетов и заметное падение скорости интернета. Он считает, что такой девайс стоит воспринимать как расходное оборудование. Самым разумным сроком для замены Двилянский назвал примерно четыре года.
Отдельно специалист в беседе с RT обратил внимание на безопасность. Если маршрутизатор не получает обновлений больше 12–18 месяцев, он превращается в серьезный риск для домашней сети. Эксперт пояснил, что за это время сведения об уязвимостях успевают попасть в открытый доступ, после чего ими начинают пользоваться злоумышленники.
При выборе новой модели Двилянский советует смотреть на наличие поддержки со стороны производителя, совместимость с WPA3 и Wi‑Fi 6, а еще на функцию гостевой сети. Эти параметры, по его оценке, помогут сделать подключение не только быстрым, но и более защищенным.
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