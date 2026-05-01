Достижения.рф

В Оренбургской области легковушка снесла двух пешеходов на перекрёстке

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В Оренбургской области автомобиль ВАЗ-21214 сбил двух пешеходов. Об этом инциденте сообщила полиция региона.



Инцидент случился в селе Новоуральск на улице Мира. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть отдела МВД в 19:30 мск.

Полицейские, прибыв на место происшествия, предварительно установили: 25-летний водитель ВАЗ-21214 при повороте налево на перекрёстке равнозначных дорог совершил наезд на двух пешеходов, которые стояли на краю проезжей части.

Пострадавших доставили в больницу города Кувандык с различными травмами. На месте ЧП в настоящий момент работают сотрудники МВД и выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось об инциденте в Подмосковье, где подростки на питбайке влетели в иномарку.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0