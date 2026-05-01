В Оренбургской области легковушка снесла двух пешеходов на перекрёстке
В Оренбургской области автомобиль ВАЗ-21214 сбил двух пешеходов. Об этом инциденте сообщила полиция региона.
Инцидент случился в селе Новоуральск на улице Мира. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть отдела МВД в 19:30 мск.
Полицейские, прибыв на место происшествия, предварительно установили: 25-летний водитель ВАЗ-21214 при повороте налево на перекрёстке равнозначных дорог совершил наезд на двух пешеходов, которые стояли на краю проезжей части.
Пострадавших доставили в больницу города Кувандык с различными травмами. На месте ЧП в настоящий момент работают сотрудники МВД и выясняют обстоятельства происшествия.
