Педиатр Ровенская рассказала, как сохранить здоровье ребёнка осенью

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Осенью значительно возрастает риск подхватить простуду, особенно часто болеют дети. О том, что надо делать, чтобы снизить эту опасность, рассказала педиатр, заведующая педиатрическим отделением Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Юлия Ровенская.
Врач напомнила, что лучшей защитой от гриппа является прививка. При этом она отметила, что вакцинация не гарантирует от заражения, но позволяет избежать тяжёлого течения болезни и опасных осложнений.
Повысить сопротивляемость детского организма вирусам поможет также правильный режим, при этом главное, чтобы ребёнок высыпался.
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«Важно, чтобы привита была вся семья», — подчеркнула Ровенская.
Повысить сопротивляемость детского организма вирусам поможет также правильный режим, при этом главное, чтобы ребёнок высыпался.
«Например, детям в возрасте до пяти лет нужно спать около 13 часов в сутки, а после восьми лет — не менее девяти часов», — сказала врач.Важно и правильное питание, особенно продукты, содержащие витамин D.
«Этот витамин содержится в таких продуктах как, рыба, яичные желтки и говяжья печень», — сообщила Ровенская.Особую роль в защите от вирусов играет гигиена.
Она добавила, что при появлении признаков заболевания следует обращаться за медицинской помощью: врач поставит диагноз и назначит нужное лечение.
«Необходимо мыть руки после каждого прихода с улицы. Ребёнку, когда он возвращается из школы или детского сада, можно делать профилактические промывания носа солевыми растворами и полоскания горла. Квартиру нужно проветривать не менее двух раз в день, а на пике сезонной заболеваемости рекомендуется ежедневная влажная уборка», — сказала Ровенская.
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Лев Каштанов