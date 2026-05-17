Россиянам раскрыли неочевидные основания для увеличения пенсии
Перерасчет пенсии возможен не только при обнаружении ошибок, но и при предоставлении новых документов, о существовании которых заявитель мог не знать или не придать им значения. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в разговоре с «Лентой.ру».
Виноградов подчеркнул, что важные документы нередко остаются в личных архивах, у бывших коллег или в ведомственных хранилищах, даже если они необходимы для назначения пенсии. Он отметил, что поиск и правильное оформление бумаг могут помочь увеличить размер ежемесячных выплат.
Юрист указал, что ключевым фактором для перерасчета пенсии является подтверждение стажа и заработка до 2002 года. Законодательство предоставляет возможность выбрать наиболее выгодный способ исчисления: либо за 24 последних месяца работы, либо за любые 60 месяцев подряд в течение всей трудовой деятельности. По словам Виноградова, часто наиболее выгодным оказывается не период с самой высокой зарплатой, а тот, в котором соотношение заработка к среднему по стране было наибольшим.
Эксперт добавил, что при подтверждении «северного» стажа, полученного в экспедициях, на вахте или в полевых условиях. Особое внимание следует уделить фактической работе в этой местности.
В завершение специалист напомнил, что каждая справка должна содержать необходимые реквизиты: номер и дату, полное наименование организации, период работы, должность и основание выдачи (ссылка на приказ или ведомость). По его заверению, отсутствие хотя бы одного из этих элементов может стать формальным поводом для отказа со стороны Фонда, что существенно затягивает процесс перерасчета пенсии.
