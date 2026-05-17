Россиянам раскрыли неочевидные основания для увеличения пенсии

17 мая 2026, 08:09

Юрист Виноградов: Для перерасчета пенсии имеет значение заработок до 2002 года

Перерасчет пенсии возможен не только при обнаружении ошибок, но и при предоставлении новых документов, о существовании которых заявитель мог не знать или не придать им значения. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в разговоре с «Лентой.ру».