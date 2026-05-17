Южная Корея откажется от культурной традиции из-за общественной критики

Фото: istockphoto/Julia Suhareva

Южная Корея планирует полностью запретить употребление собачьего мяса. Соответствующий закон вступит в силу с 2027 года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства страны на официально сайте.



Законодательный запрет охватит все этапы — от разведения собак до их продажи в пищевых целях. Власти уже активно реализуют меры по сворачиванию отрасли. Так, согласно официальной статистике, из 1535 ферм закрылись 1265, то есть около 82%. Оставшиеся хозяйства обязаны прекратить работу до конца 2026 года.

Для предотвращения незаконного разведения контроль будет существенно усилен. Проверки затронут не только действующие, но и уже закрытые фермы.

Инициатива стала частью предвыборных обещаний президента Юн Сок Еля. На фоне законодательных изменений в последние годы в стране заметно сократилось потребление собачьего мяса, особенно среди молодого поколения. При этом сама практика на протяжении долгого времени подвергалась критике со стороны зоозащитных организаций как внутри Южной Кореи, так и за ее пределами.

Александр Огарёв

