В Роскачестве рассказали, что сильнее привлекает комаров к человеку
Частота укусов комаров зависит от нескольких факторов: химии тела, физиологии и образа жизни, так, например, запах пива значительно усиливает интерес насекомых к человеку. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Лавандовые духи, некоторые лосьоны с отдушками, солнцезащитные кремы и стиральные порошки могут привлекать насекомых. Особенно это касается алкоголя, отметили в ведомстве.
Одним из главных факторов, привлекающих комаров, является молочная кислота, которая образуется в мышцах во время физических упражнений и выделяется с потом. Поэтому занятия спортом на открытом воздухе могут увеличить риск укусов.
Эксперты подчеркнули, что учащённое дыхание приводит к выделению большего количества углекислого газа, что позволяет комарам легче обнаруживать потенциальных жертв. Кроме того, у этих насекомых хорошее зрение, а тёмная одежда может сделать человека более заметным.
Роскачество указало, что комары кусают детей реже, чем взрослых. По данным ведомства, крупные люди выделяют больше углекислого газа и тепла, что делает их более привлекательными для комаров.
Высокая температура тела также может привлечь комаров. Люди с первой группой крови чаще становятся жертвами насекомых. Толщина кожи также играет роль: чем она тоньше, тем лучше комары чувствуют тепло от близко расположенных сосудов.
Роскачество рекомендует избегать использования сильно парфюмированной косметики на природе, носить светлую одежду, избегать интенсивных физических упражнений и употребления пива на свежем воздухе.
