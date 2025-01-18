На Москве-реке опрокинулся катер со спасателями

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В Москве-реке, в районе Хорошëво-Мневники, перевернулся катер со спасателями. В результате происшествия двое сотрудников оказались в воде. По данным SHOT, авария на воде случилась около десяти часов вечера.
Очевидцы быстро среагировали и позвонили в службу спасения. Спасательная операция началась незамедлительно: обоих мужчин удалось вытащить из воды.
Пострадавшим оказывают первую помощь, их состояние уточняется. Сам катер планируется эвакуировать позже. Причины опрокидывания лодки пока остаются неизвестными.
Изначально очевидцы ошибочно предположили, что катер принадлежал полиции, но позже было установлено, что он является собственностью спасательного подразделения.
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Пострадавшим оказывают первую помощь, их состояние уточняется. Сам катер планируется эвакуировать позже. Причины опрокидывания лодки пока остаются неизвестными.
Изначально очевидцы ошибочно предположили, что катер принадлежал полиции, но позже было установлено, что он является собственностью спасательного подразделения.
«В сети Интернет распространяемая информация о том, что полицейский катер перевернулся в Москве-реке не соответствует действительности. Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано», — написали в официальном Telegram-канале управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
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Мария Моисеева