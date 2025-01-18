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На Москве-реке опрокинулся катер со спасателями

SHOT: на северо-западе Москвы перевернулся катер со спасателями, а не с полицейскими
Фото: iStock/TerryKelly

Фото: iStock/TerryKelly

В Москве-реке, в районе Хорошëво-Мневники, перевернулся катер со спасателями. В результате происшествия двое сотрудников оказались в воде. По данным SHOT, авария на воде случилась около десяти часов вечера.
Очевидцы быстро среагировали и позвонили в службу спасения. Спасательная операция началась незамедлительно: обоих мужчин удалось вытащить из воды.

Пострадавшим оказывают первую помощь, их состояние уточняется. Сам катер планируется эвакуировать позже. Причины опрокидывания лодки пока остаются неизвестными.



Изначально очевидцы ошибочно предположили, что катер принадлежал полиции, но позже было установлено, что он является собственностью спасательного подразделения.

«В сети Интернет распространяемая информация о том, что полицейский катер перевернулся в Москве-реке не соответствует действительности. Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано», — написали в официальном Telegram-канале управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

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#происшествие
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#авария
Полицейские в Азербайджане насмерть переехали двух детей
В Имишли полицейские на служебном авто сбили насмерть двух детей
19 января 2025, 01:35

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В азербайджанском городе Имишли произошло смертельное ДТП с участием служебного автомобиля Госавтоинспекции. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, 18 января около 12:30 по местному времени стало известно о смерти детей в результате аварии на улице Аббасгулу Шадлинского.
Прокуратура уточняет, что служебный автомобиль Госавтоинспекции сбил насмерть двух детей. Кроме того, в аварии пострадали еще два человека, включая водителя машины. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, сторонники президента Южной Кореи разгромили здание суда. Яростная толпа прорвалась через заслоны полиции. Попав внутрь, протестующие начали крушить мебель, разбивать стекла и портить оборудование, используя огнетушители и другие подручные средства.

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#смерть
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«Президент Юн!»: Сторонники президента Южной Кореи разгромили здание суда
Yonhap: сторонники президента Южной Кореи Юн Сок Ёля устроили погром в суде Сеула
19 января 2025, 00:58

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Южной Корее сторонники временно отстраненного президента Юн Сок Ёля в ярости разгромили здание суда Сеула, который ранее вынес решение о его заключении под стражу. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Яростная толпа прорвалась через заслоны полиции. Люди лезли через ограждение и пробивали задние ворота здания, чтобы проникнуть в суд. Попав внутрь, протестующие начали крушить мебель, разбивать стекла и портить оборудование, используя огнетушители и другие подручные средства. Они выкрикивали имя президента и пытались найти судей, которые приняли решение о его аресте.

«Президент Юн Сок Ёль! Президент Юн!», — кричали разгневанные сторонники президента.
Некоторые из участников беспорядков бросали пластиковые стулья и отнимали щиты у полицейских, а также применяли против них дубинки. Видео погромов выложили в Telegram-канале «Ura.ru».



Для восстановления порядка прибыли дополнительные силы полиции, начавшие задерживать наиболее агрессивных участников и призывая остальных покинуть здание.

Беспорядки начались после того, как утром 19 января по местному времени суд Западного округа Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля. Решение вызвало возмущение среди его сторонников, которые всю ночь дежурили у здания суда. Около 100 человек прорвались внутрь, что привело к стычкам с полицией и задержанию 40 человек.

В то же время противники президента устроили акцию у изолятора, где содержится Юн. Они поддержали решение суда, назвав его «победой демократии».

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#суд
#арест
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#telegram
#южная корея
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МЧС: пожар в Курской области унес жизни двух маленьких детей
18 января 2025, 23:29

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Курской области произошла трагедия: пожар в жилом доме унес жизни двух маленьких детей. Как сообщили в СУ СК России по региону, возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств инцидента. Кадры с места тушения пожара выложили в Telegram-канале МЧС России.
Среди погибших – мальчики в возрасте одного года и трех лет. Их тела были найдены спасателями во время тушения огня. На место происшествия выехали 12 специалистов и использовались четыре единицы техники, уточнили в МЧС России.

Причины возгорания пока не установлены, следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что на Москве-реке опрокинулся катер со спасателями. Сотрудники пострадали. Изначально очевидцы ошибочно предположили, что катер принадлежал полиции, но позже было установлено, что он является собственностью спасательного подразделения.

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#смерть
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«Мама на минуту отвлеклась»: В США дети случайно съели своего прадеда
В США дети случайно съели прах своего прадеда
18 января 2025, 22:00

Фото: istockphoto/Lightspruch

В США дети случайно съели прах своего давно почившего прадеда. В это время их мать отлучилась совсем не надолго.
Моника Лонг одна воспитывает троих детей. Она занималась приготовлениями всяких вкусностей ко дню рождения младшего сына. Занятая кулинарными изысками, женщина на некоторое время оставила малышей без присмотра. А те, как выяснилось, не теряли времени даром.

Дети, устав ждать угощений, обошлись тем, что было под рукой. Старший достал с верхней полки большую ёмкость с каким-то концентратом, добавил воды и угостил получившейся пастой массой младших, не забыв попробовать и сам. Было не очень вкусно, поэтому остатки ребята просто выплеснули из чашек.

Через некоторое время, обнаружив на ковре следы грязи, Моника взяла пылесос и убрала ее, не придав этому значения. Спустя несколько дней она обнаружила, что сосуд, в котором хранился прах ее дедушки, пуст.

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#дети
#женщина
#сша
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Мужчина получил компенсацию за плохое лечение после 30-часовой эрекции
18 января 2025, 20:38

Фото:

Мужчина с продолжавшейся 30 часов эрекцией получил компенсацию размером 41 тысячу фунтов стерлингов. Ему удалось выиграть дело у медицинского центра в Валенсии, врачей которого он обвинил в халатности.
О нестандартном случае с 36-летним пациентом рассказало британское издание Daily Mail. В первый раз 36-летний мужчина обратился в медицинское учреждение впервые через четыре часа после того, как его половой орган находился в состоянии непрерывной эрекции. Тогда ему был поставлен диагноз приапизм. С этим диагнозом он пришел в больницу, но лечение было отложено.

Через 20 часов невольный половой гигант повторно обратился в больницу уже в сопровождении недовольной жены, но посещение врача снова было перенесено. Пациенту предложили обратиться в другую клинику, куда он попал уже с высокой температурой. Врачи откачали кровь из полового органа, через несколько дней мужчина вернулся в клинику для операции.

Протез был установлен плохо и не прижился, поэтому пришлось проводить повторную процедуру. У мужчины сохранились постоянные боли и проблемы с эрекцией. Региональному правительству было приказано выплатить компенсацию за некачественное лечение. Его жена также получит компенсацию в 4,2 тысячи фунтов стерлингов. Понятно, что и она тоже является пострадавшей стороной из-за проблем с половым органом супруга.

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#диагноз
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Детская писательница устроила с мужем дом пыток для приемных детей
18 января 2025, 19:04

Фото: iStock/kieferpix

Детская писательница Дженнифер Вольфталь вместе с супругом пытали приемных детей в своем доме в американском штате Флорида. Об этом информирует New York Post.
Правоохранители заинтересовались семейной парой после того, как в 2021 году взятая ими из детского дома 8-летняя девочка была госпитализирована без сознания. Медики диагностировали у нее отказ органов и многочисленные травмы. На попечении у Вольфталей были еще двое детей в возрасте 9 и 11 лет.

По данным следствия, муж и жена регулярно избивали несовершеннолетних, морили их голодом, а также подвергали эмоциональному насилию. По всему дому Вольфталей висели листовки с «правилами жизни», которым необходимо было следовать. Отмечается, что силовики изъяли детей.

Дженнифер ​посадили на 12 лет, а ее мужа — на 10.

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В Москве машину взрывом разорвало на две части — видео

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#сша
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В Москве машину взрывом разорвало на две части — видео
В Москве в аварии погибли два человека
18 января 2025, 18:29

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В столице на Московском скоростном диаметре в районе шоссе Энтузиастов автомобиль влетел в столб. В результате аварии, по предварительной информации, погибли два человека.
Всего в машине ехало трое, сообщает телеграм-канал SHOT. Водитель Daewoo Nexia на высокой скорости пошёл на обгон. Он лишь слегка задел едущую рядом машину такси, но для уже почти летящего автомобиля этого оказалось достаточно. Иномарка пересекла три полосы и врезалась в столб.

Машина моментально вспыхнула и взорвалась, причём взрывом её разорвало на две части. На кадрах видеозаписи, предоставленной каналом, видно, как во все стороны разлетаются горящие обломки. Обстоятельства и причины трагедии предстоит выяснить правоохранителям. По предварительным данным, виновник аварии не выжил.





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«Была для него вещью»: дочь предпринимателя погибла после изнасилования отцом, почему суд оправдал его
18 января 2025, 17:32

Фото: iStock/winyoo08

Страшная трагедия произошла в городе Пермь июльским вечером 2014 года. Местный предприниматель изнасиловал собственную 17-летнюю дочь в санатории «Демидково». После долгих разбирательств и незаконного оправдания отца девочка совершила самоубийство.
Подробности трагической судьбы подростка читайте в материале «Радио 1».

Детский праздник


Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Пермская семья, состоящая из четырёх человек — отца-предпринимателя, матери, которая ведёт домашнее хозяйство, и двоих детей, 13 и 17 лет, — отправилась праздновать день рождения в санаторий «Демидково». Торжество по случаю тринадцатилетия брата потерпевшей прошло в тесном семейном кругу, среди приглашённых были только близкие друзья семьи и их дети.

После застолья все разошлись по номерам и легли спать. Ночью девушку домогательствами разбудил отец. В состоянии шока после случившегося 17-летняя девушка не смогла ничего придумать, кроме как обратиться на ресепшен санатория. И уже с помощью сотрудников оздоровительного комплекса о происшествии узнали правоохранители.

Никто не смог восстановить справедливость


Фото: iStock/Paul Gorvett

После заявления об изнасиловании началась череда экспертиз и расследование. Анализ образцов, взятых с постельного белья и слизистых оболочек пострадавшей, однозначно свидетельствовал о том, что имело место сексуальное насилие со стороны отца. Однако подозреваемый сознаваться не собирался и настаивал на версии оговора.

«Девочка изобретательная. Она нашла в мусорном ведре использованный презерватив (мы с женой утром занимались сексом) и намазала себе там», — утверждал насильник.
Эту версию подтверждала и мать девочки, полностью вставшая на сторону отца.

5 февраля 2015 года было вынесено первое решение по данному уголовному делу. Алевтина Тарабасова, судья Добрянского районного суда, признала обвиняемого невиновным, поскольку не было установлено, что преступление действительно имело место. Потерпевшая, на время следствия изолированная от семьи, вновь была возвращена под одну крышу с насильником.

Самоубийство от безысходности


Фото: iStock/aradaphotography

С решением суда многие были не согласны, и 1 апреля Пермский краевой суд возобновил рассмотрение дела, признав необоснованным решение районного суда. На допросах девушка успела рассказать, что отец часто рукоприкладствовал. А еще то невзначай за грудь тронет, то внезапно в комнату войдет, когда она переодевается. А когда ей было 11 лет, он зашел к ней в комнату и стал к ней приставать. Тогда она отреагировала жестко, но после этого стало еще хуже.

«Я была для него вещью, объектом сексуального удовлетворения», — цитирует слова постадавшей КП-Пермь.

А через две недели после возобновления расследования девушка покончила с собой. Следователи в дополнение к делу об изнасиловании возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

Виновных призвали к ответу


Фото: iStock/simpson33

Спустя два месяца после трагической гибели девушки, подвергшейся изнасилованию, 16 июня 2015 года, подозреваемый был взят под стражу, а 29 июня суд вынес приговор — восемь лет лишения свободы.

Судья, по непонятным причинам вынесшая оправдательный приговор, также не осталась в стороне.

«Члены квалифколлегии приняли единогласное решение наложить на судью Добрянского районного суда Пермского края Алевтину Тарабасову дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий и лишение пятого квалификационного класса», — говорится на сайте суда.

К сожалению, даже после смерти дочери мать продолжала утверждать, что уголовное дело выстроено на обмане и ее муж не мог совершить такое страшное преступление.

«Я пытаюсь сохранить семью. Не разрушайте последнее, что осталось. Это наша личная жизнь, и касается только нас. Это был оговор. Дочка оговорила мужа», — говорила мать журналистам.

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В Челябинске ребёнок сжёг квартиру, играя со спичками
18 января 2025, 13:44

Фото: istockphoto/grafoto

В Челябинске произошёл пожар в многоквартирном доме. Семья едва успела спастись после игры ребёнка со спичками.
О чрезвычайном происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС. На улице Пожарского квартира даже не горела, а тлела. Задымление было настолько сильным, что с улицы был почти не видны окна. Через одно из них, разбив стекло, выпрыгнул со второго этажа глава семьи. После этого мама выбросила ему из окна их трёхлетнего сына. Отец сумел поймать ребёнка. Женщину из горящей квартиры эвакуировали уже пожарные, подъехавшие к тому времени.

Огнеборцы потушил пожар. По предварительной информации, сначала в доме загорелись занавески. Их случайно поджёг ребёнок, игравший с коробком спичек. Потом огонь перекинулся на картины и всё, что горело в доме. Сотрудники МЧС в очередной раз предупреждают родителей: не стоит оставлять детей без присмотра как для их, так и для своей собственной безопасности. Папа — герой, но необходимости в подвиге не было бы, если бы он вовремя отобрал у ребёнка опасную игрушку.

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Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Нижегородской области после хлопка газа
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#мама
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