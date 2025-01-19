Полицейские в Азербайджане насмерть переехали двух детей

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В азербайджанском городе Имишли произошло смертельное ДТП с участием служебного автомобиля Госавтоинспекции. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, 18 января около 12:30 по местному времени стало известно о смерти детей в результате аварии на улице Аббасгулу Шадлинского.
Прокуратура уточняет, что служебный автомобиль Госавтоинспекции сбил насмерть двух детей. Кроме того, в аварии пострадали еще два человека, включая водителя машины. Все пострадавшие доставлены в больницу.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, сторонники президента Южной Кореи разгромили здание суда. Яростная толпа прорвалась через заслоны полиции. Попав внутрь, протестующие начали крушить мебель, разбивать стекла и портить оборудование, используя огнетушители и другие подручные средства.
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На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, сторонники президента Южной Кореи разгромили здание суда. Яростная толпа прорвалась через заслоны полиции. Попав внутрь, протестующие начали крушить мебель, разбивать стекла и портить оборудование, используя огнетушители и другие подручные средства.
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Мария Моисеева