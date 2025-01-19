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В Приморье водитель вылетел на встречку — в лобовом ДТП пострадали 5 человек

​Полиция Приморья: в лобовом ДТП в Находке ​пострадало пять человек, включая детей
Фото: telegram-канал полиции Приморья

Фото: telegram-канал полиции Приморья

В результате лобового столкновения двух автомобилей в районе Рыбного порта в Находке пострадали пять человек, включая двоих несовершеннолетних. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, сообщили в полиции Приморья.
«В дежурную группу Госавтоинспекции ОМВД России по г. Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе Рыбного порта с участием двух автомобилей», — написали в пресс-службе полиции Приморья.
Фото: telegram-канал полиции Приморья



По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, двигаясь со стороны остановки «Моручилище» в направлении остановки «Рыбный порт». В результате столкновения пострадали водитель и трое пассажиров одного автомобиля (среди них двое детей) и женщина, находившаяся во втором автомобиле.

На место происшествия выезжали наряд Госавтоинспекции, медики и следственно-оперативная группа. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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Выяснилось, что застреленного тигра-людоеда из Приморья пытались спасти
Арамилев: застреленного после нападения на рыбака в Приморье тигра не сумели усыпить
19 января 2025, 05:05

Фото: iStock/wrangel

Сотрудники охотнадзора Приморья были вынуждены отстрелить краснокнижного амурского тигра, напавшего на рыбака в окрестностях села Зимники Дальнереченского района. Как сообщил гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, попытки поймать хищника с помощью ловушек не увенчались успехом и спасти животное не удалось.
«Тигра пытались спасти изначально, поэтому и установили на него ловушки. Потому что использовать снотворное можно только в том случае, когда животное зафиксировано в одном месте. Зверь должен попасть в ловушку, ведь надо подойти к тигру на несколько десятков метров, чтобы выстрелить из «шприцемета» снотворным», — пояснил Арамилев РИА Новости, уточняя о необходимости частых проверок ловушек зимой, чтобы животное не отморозило лапы и не стало агрессивным.
В один из подобных объездов ловушек случился инцидент, когда пришлось убить тигра, чтобы тот не разорвал охотинспектора на службе.

«Тигра пытались спасти, но с ранеными животными не всегда это удаётся сделать. Особенно с теми животными, которые вступили в непосредственный конфликт именно с человеком», — добавил Арамилев.
По данным министерства природных ресурсов региона, ранее этот тигр растерзал мужчину-рыбака и стал охранять его как свою добычу. Позже центр «Амурский тигр» сообщал, что краснокнижный хищник может быть ранен или болен.

Амурский тигр является одним из редчайших хищников в мире, численность которых в России составляет около 750 особей. Несмотря на усилия по сохранению вида, конфликты между человеком и хищниками, особенно травмированными или больными, остаются сложной проблемой.

Ранее сообщалось о том, как тигра-людоеда из Приморья решили поймать с помощью ловушек.

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Полицейские в Азербайджане насмерть переехали двух детей
В Имишли полицейские на служебном авто сбили насмерть двух детей
19 января 2025, 01:35

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В азербайджанском городе Имишли произошло смертельное ДТП с участием служебного автомобиля Госавтоинспекции. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, 18 января около 12:30 по местному времени стало известно о смерти детей в результате аварии на улице Аббасгулу Шадлинского.
Прокуратура уточняет, что служебный автомобиль Госавтоинспекции сбил насмерть двух детей. Кроме того, в аварии пострадали еще два человека, включая водителя машины. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, сторонники президента Южной Кореи разгромили здание суда. Яростная толпа прорвалась через заслоны полиции. Попав внутрь, протестующие начали крушить мебель, разбивать стекла и портить оборудование, используя огнетушители и другие подручные средства.

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#уголовное аварии
#смерть
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«Президент Юн!»: Сторонники президента Южной Кореи разгромили здание суда
Yonhap: сторонники президента Южной Кореи Юн Сок Ёля устроили погром в суде Сеула
19 января 2025, 00:58

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Южной Корее сторонники временно отстраненного президента Юн Сок Ёля в ярости разгромили здание суда Сеула, который ранее вынес решение о его заключении под стражу. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Яростная толпа прорвалась через заслоны полиции. Люди лезли через ограждение и пробивали задние ворота здания, чтобы проникнуть в суд. Попав внутрь, протестующие начали крушить мебель, разбивать стекла и портить оборудование, используя огнетушители и другие подручные средства. Они выкрикивали имя президента и пытались найти судей, которые приняли решение о его аресте.

«Президент Юн Сок Ёль! Президент Юн!», — кричали разгневанные сторонники президента.
Некоторые из участников беспорядков бросали пластиковые стулья и отнимали щиты у полицейских, а также применяли против них дубинки. Видео погромов выложили в Telegram-канале «Ura.ru».



Для восстановления порядка прибыли дополнительные силы полиции, начавшие задерживать наиболее агрессивных участников и призывая остальных покинуть здание.

Беспорядки начались после того, как утром 19 января по местному времени суд Западного округа Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля. Решение вызвало возмущение среди его сторонников, которые всю ночь дежурили у здания суда. Около 100 человек прорвались внутрь, что привело к стычкам с полицией и задержанию 40 человек.

В то же время противники президента устроили акцию у изолятора, где содержится Юн. Они поддержали решение суда, назвав его «победой демократии».

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#суд
#арест
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#южная корея
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МЧС: пожар в Курской области унес жизни двух маленьких детей
18 января 2025, 23:29

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Курской области произошла трагедия: пожар в жилом доме унес жизни двух маленьких детей. Как сообщили в СУ СК России по региону, возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств инцидента. Кадры с места тушения пожара выложили в Telegram-канале МЧС России.
Среди погибших – мальчики в возрасте одного года и трех лет. Их тела были найдены спасателями во время тушения огня. На место происшествия выехали 12 специалистов и использовались четыре единицы техники, уточнили в МЧС России.

Причины возгорания пока не установлены, следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что на Москве-реке опрокинулся катер со спасателями. Сотрудники пострадали. Изначально очевидцы ошибочно предположили, что катер принадлежал полиции, но позже было установлено, что он является собственностью спасательного подразделения.

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#смерть
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На Москве-реке опрокинулся катер со спасателями
SHOT: на северо-западе Москвы перевернулся катер со спасателями, а не с полицейскими
18 января 2025, 23:10

Фото: iStock/TerryKelly

В Москве-реке, в районе Хорошëво-Мневники, перевернулся катер со спасателями. В результате происшествия двое сотрудников оказались в воде. По данным SHOT, авария на воде случилась около десяти часов вечера.
Очевидцы быстро среагировали и позвонили в службу спасения. Спасательная операция началась незамедлительно: обоих мужчин удалось вытащить из воды.

Пострадавшим оказывают первую помощь, их состояние уточняется. Сам катер планируется эвакуировать позже. Причины опрокидывания лодки пока остаются неизвестными.

Изначально очевидцы ошибочно предположили, что катер принадлежал полиции, но позже было установлено, что он является собственностью спасательного подразделения.

«В сети Интернет распространяемая информация о том, что полицейский катер перевернулся в Москве-реке не соответствует действительности. Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано», — написали в официальном Telegram-канале управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

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«Мама на минуту отвлеклась»: В США дети случайно съели своего прадеда
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#происшествия
#авария
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«Мама на минуту отвлеклась»: В США дети случайно съели своего прадеда
В США дети случайно съели прах своего прадеда
18 января 2025, 22:00

Фото: istockphoto/Lightspruch

В США дети случайно съели прах своего давно почившего прадеда. В это время их мать отлучилась совсем не надолго.
Моника Лонг одна воспитывает троих детей. Она занималась приготовлениями всяких вкусностей ко дню рождения младшего сына. Занятая кулинарными изысками, женщина на некоторое время оставила малышей без присмотра. А те, как выяснилось, не теряли времени даром.

Дети, устав ждать угощений, обошлись тем, что было под рукой. Старший достал с верхней полки большую ёмкость с каким-то концентратом, добавил воды и угостил получившейся пастой массой младших, не забыв попробовать и сам. Было не очень вкусно, поэтому остатки ребята просто выплеснули из чашек.

Через некоторое время, обнаружив на ковре следы грязи, Моника взяла пылесос и убрала ее, не придав этому значения. Спустя несколько дней она обнаружила, что сосуд, в котором хранился прах ее дедушки, пуст.

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#дети
#женщина
#сша
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Мужчина получил компенсацию за плохое лечение после 30-часовой эрекции
18 января 2025, 20:38

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Мужчина с продолжавшейся 30 часов эрекцией получил компенсацию размером 41 тысячу фунтов стерлингов. Ему удалось выиграть дело у медицинского центра в Валенсии, врачей которого он обвинил в халатности.
О нестандартном случае с 36-летним пациентом рассказало британское издание Daily Mail. В первый раз 36-летний мужчина обратился в медицинское учреждение впервые через четыре часа после того, как его половой орган находился в состоянии непрерывной эрекции. Тогда ему был поставлен диагноз приапизм. С этим диагнозом он пришел в больницу, но лечение было отложено.

Через 20 часов невольный половой гигант повторно обратился в больницу уже в сопровождении недовольной жены, но посещение врача снова было перенесено. Пациенту предложили обратиться в другую клинику, куда он попал уже с высокой температурой. Врачи откачали кровь из полового органа, через несколько дней мужчина вернулся в клинику для операции.

Протез был установлен плохо и не прижился, поэтому пришлось проводить повторную процедуру. У мужчины сохранились постоянные боли и проблемы с эрекцией. Региональному правительству было приказано выплатить компенсацию за некачественное лечение. Его жена также получит компенсацию в 4,2 тысячи фунтов стерлингов. Понятно, что и она тоже является пострадавшей стороной из-за проблем с половым органом супруга.

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#диагноз
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Детская писательница устроила с мужем дом пыток для приемных детей
18 января 2025, 19:04

Фото: iStock/kieferpix

Детская писательница Дженнифер Вольфталь вместе с супругом пытали приемных детей в своем доме в американском штате Флорида. Об этом информирует New York Post.
Правоохранители заинтересовались семейной парой после того, как в 2021 году взятая ими из детского дома 8-летняя девочка была госпитализирована без сознания. Медики диагностировали у нее отказ органов и многочисленные травмы. На попечении у Вольфталей были еще двое детей в возрасте 9 и 11 лет.

По данным следствия, муж и жена регулярно избивали несовершеннолетних, морили их голодом, а также подвергали эмоциональному насилию. По всему дому Вольфталей висели листовки с «правилами жизни», которым необходимо было следовать. Отмечается, что силовики изъяли детей.

Дженнифер ​посадили на 12 лет, а ее мужа — на 10.

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В Москве машину взрывом разорвало на две части — видео

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#полиция
#сша
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В Москве машину взрывом разорвало на две части — видео
В Москве в аварии погибли два человека
18 января 2025, 18:29

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В столице на Московском скоростном диаметре в районе шоссе Энтузиастов автомобиль влетел в столб. В результате аварии, по предварительной информации, погибли два человека.
Всего в машине ехало трое, сообщает телеграм-канал SHOT. Водитель Daewoo Nexia на высокой скорости пошёл на обгон. Он лишь слегка задел едущую рядом машину такси, но для уже почти летящего автомобиля этого оказалось достаточно. Иномарка пересекла три полосы и врезалась в столб.

Машина моментально вспыхнула и взорвалась, причём взрывом её разорвало на две части. На кадрах видеозаписи, предоставленной каналом, видно, как во все стороны разлетаются горящие обломки. Обстоятельства и причины трагедии предстоит выяснить правоохранителям. По предварительным данным, виновник аварии не выжил.





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#машина
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