В Приморье водитель вылетел на встречку — в лобовом ДТП пострадали 5 человек

Фото: telegram-канал полиции Приморья
В результате лобового столкновения двух автомобилей в районе Рыбного порта в Находке пострадали пять человек, включая двоих несовершеннолетних. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, сообщили в полиции Приморья.
«В дежурную группу Госавтоинспекции ОМВД России по г. Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе Рыбного порта с участием двух автомобилей», — написали в пресс-службе полиции Приморья.
Фото: telegram-канал полиции Приморья
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, двигаясь со стороны остановки «Моручилище» в направлении остановки «Рыбный порт». В результате столкновения пострадали водитель и трое пассажиров одного автомобиля (среди них двое детей) и женщина, находившаяся во втором автомобиле.
На место происшествия выезжали наряд Госавтоинспекции, медики и следственно-оперативная группа. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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