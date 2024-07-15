Власти предложили «пошаговую» индексацию утильсбора на машины и автобусы

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Правительство РФ собирается установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автобусы, автомобили, а также отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года. Об этом информирует РБК.
Сообщается, что индексация предусмотрена на виды техники, которые производят на территориях Белоруссии и Российской Федерации. Отмечается, что принятие положений не окажет влияния на стоимость автомобилей благодаря мерам государственной поддержки.
Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi получила право на производство автомобилей. Теперь организация имеет право разрабатывать, производить и выпускать собственные автомобили без необходимости заключать контракт с третьей стороной.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что цены на китайские машины не вырастут, поскольку рост стоимости негативно скажется на авторынке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Утилизационный сбор — это разовый платеж, и предлагаемая индексация не затрагивает те автомобили, которые находятся в эксплуатации в РФ, — отмечается в материале.
Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi получила право на производство автомобилей. Теперь организация имеет право разрабатывать, производить и выпускать собственные автомобили без необходимости заключать контракт с третьей стороной.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что цены на китайские машины не вырастут, поскольку рост стоимости негативно скажется на авторынке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова