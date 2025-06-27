Россиянам раскрыли, представители каких двух профессий смогут заменять врачей с 1 сентября
Депутат Власова: Фельдшеры и акушерки смогут подменять врачей с 1 сентября
Фельдшеры и акушерки в регионах России с 1 сентября смогут выполнять обязанности участковых врачей при нехватке специалистов. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова РИА Новости.
«С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ министерства здравоохранения РФ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов — в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия, делегировать им полномочия сможет руководитель медорганизации», — указала Власова.По словам Власовой, это — решение на федеральном уровне. Меря будет принята для повышения доступности медпомощи, особенно в сельской местности и малых населенных пунктах.
Парламентарий подчеркнула, что инициатива отвечает потребностям системы здравоохранения и предотвратит ситуации, когда пациенты остаются без помощи из-за отсутствия врача в ФАПе или амбулатории. Власова уточнила, что это не подмена специалистов, а механизм оперативного реагирования на нужды пациентов в первичном звене, который также укрепит доверие к системе.