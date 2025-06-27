Россиянам раскрыли, представители каких двух профессий смогут заменять врачей с 1 сентября

27 июня 2025, 05:44

Депутат Власова: Фельдшеры и акушерки смогут подменять врачей с 1 сентября

Фото: iStock/Spotmatik

Фельдшеры и акушерки в регионах России с 1 сентября смогут выполнять обязанности участковых врачей при нехватке специалистов. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова РИА Новости.







«С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ министерства здравоохранения РФ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов — в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия, делегировать им полномочия сможет руководитель медорганизации», — указала Власова.