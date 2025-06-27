«Было ужасно и крайне неприятно»: Симоньян раскрыла ощущения после того, как снялась у Кеосаяна в эпизодической роли

27 июня 2025, 03:18

Симоньян поделилась дискомфортом после отыгрыша роли журналистки в фильме Кеосаяна

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)

Маргарита Симоньян поделилась неприятным опытом съемок в эпизодической роли для проекта своего мужа Тиграна Кеосаяна. Главный редактор RT призналась, что чувствовала себя некомфортно, играя журналистку.





В своем Telegram-канале Симоньян рассказала о том, как однажды снялась в фильме Кеосаяна, сыграв журналистку, задающую вопрос с микрофоном в руке. Откровение было вызвано вопросом одного из подписчиков про то, как Тигран снимает кино, откуда берет свои идеи и как выбирает актеров. Разумеется, Маргариту попросили выразить личное мнение и раскрыть, не желает ли она в будущем сняться в его фильмах.



Симоньян, на удивление, выразила нежелание брать на себя роли в кинокартине. Одного опыта ей более чем хватило.





«Удивительно, но я, с 18 лет работая в прямом эфире, не знала, как себя вести, куда деть руки, куда вообще деться. Это было ужасно. Одно дело — быть собой, а другое — играть, пусть даже и почти саму себя. Для меня это было крайне неприятно — как будто меня вынуждают врать. Я зареклась и больше никогда не снималась и не буду», — призналась она.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)



«Как Тигран снимает кино, я сама не понимаю. Даже когда нахожусь на одной площадке. Так же, как невозможно понять, что делает фокусник, если это хороший фокусник. Тигран в этом смысле фокусник гениальный», — тепло сказала Симоньян.