Лев утащил в заросли и растерзал пятилетнего мальчика
Пятилетний ребенок погиб из-за нападения льва в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает издание News 24 Online.
Трагический инцидент произошел в деревне Торди округа Амрели, где лев напал на мальчика по имени Гулсингх Харилал Аджнер. Ребенок был сыном местного рабочего. Мальчик играл в поле, когда хищник набросился на ребенка, утащил его в заросли и разорвал на части. Тело обнаружили примерно в 100 метрах от места нападения.
Представитель лесного департамента штата заявил, что льва удалось отловить в тот же вечер и отправить в центр спасения животных. Хищник был немедленно изолирован после подтверждения факта нападения на человека.
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