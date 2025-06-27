Лев утащил в заросли и растерзал пятилетнего мальчика

27 июня 2025, 05:30

В Индии лев утащил и загрыз пятилетнего мальчика, играющего в поле у деревни

Фото: iStock/Ondrej Prosicky

Пятилетний ребенок погиб из-за нападения льва в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает издание News 24 Online.