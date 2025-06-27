Автор культовой темы к фильму «Миссия невыполнима» скончался в возрасте 93 лет
Аргентино-американский композитор Лало Шифрин, обладатель почетного «Оскара» за вклад в киноискусство, скончался в возрасте 93 лет. Причиной смерти стали осложнения пневмонии. Об этом сообщил журнал Deadline со ссылкой на сына композитора, Райана Шифрина.
Наибольшую известность Шифрину принесла культовая музыкальная тема, написанная для фильма «Миссия невыполнима» (1996). Эта композиция стала визитной карточкой франшизы и звучала во всех последующих фильмах серии, принеся автору две премии «Грэмми» из пяти номинаций и три номинации на «Эмми» из четырех.
Профессиональный путь Шифрин начал в 1955 году в Буэнос-Айресе как джазовый пианист. За 70 лет творчества он создал более 100 саундтреков к фильмам и 120 классических произведений, включая пять симфоний. Пик его карьеры пришелся на 1966 год.
Шифрин входил в число немногих композиторов, в равной степени свободно владевших академической и джазовой традициями. За время работы он был удостоен именной звезды на Голливудской «Аллее славы».
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