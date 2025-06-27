Автор культовой темы к фильму «Миссия невыполнима» скончался в возрасте 93 лет

27 июня 2025, 05:43

Deadline: Аргентино-американский композитор Лало Шифрин умер в возрасте 93 лет

Фото: iStock/izzzy71

Аргентино-американский композитор Лало Шифрин, обладатель почетного «Оскара» за вклад в киноискусство, скончался в возрасте 93 лет. Причиной смерти стали осложнения пневмонии. Об этом сообщил журнал Deadline со ссылкой на сына композитора, Райана Шифрина.