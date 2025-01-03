Россиянам раскрыли принцип индексации пенсий в 2025 году

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Работающие пенсионеры в 2025 году начнут получать проиндексированную пенсию. Об этом заявила эксперт Президентской академии Марина Солодовникова в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, индексацию применят к размеру страховой пенсии работающего пенсионера, учитывая все пропущенные повышения за периоды работы с 2016 года. Уточняется, что соответствующий вариант предусмотрен для того, чтобы граждане, которые находятся на пенсии, но при этом работают, могли получить значимую прибавку.
Размер индексации будет считаться от той суммы, которую пенсионер мог бы получать, если бы не работал, заключила Солодовникова.
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