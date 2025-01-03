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Россиянам раскрыли принцип индексации пенсий в 2025 году

Аналитик Солодовникова: в 2025 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Работающие пенсионеры в 2025 году начнут получать проиндексированную пенсию. Об этом заявила эксперт Президентской академии Марина Солодовникова в беседе с агентством «Прайм».


По словам эксперта, индексацию применят к размеру страховой пенсии работающего пенсионера, учитывая все пропущенные повышения за периоды работы с 2016 года. Уточняется, что соответствующий вариант предусмотрен для того, чтобы граждане, которые находятся на пенсии, но при этом работают, могли получить значимую прибавку.

Размер индексации будет считаться от той суммы, которую пенсионер мог бы получать, если бы не работал, заключила Солодовникова.

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Появился шанс на выплату ветеранам ВОВ 80 тыс. рублей в честь Дня Победы
Депутат ГД Кошелев предложил выплатить ветеранам ВОВ по ​80 тысяч рублей
03 января 2025, 03:10

Фото: iStock/Olga Chetvergova

Депутат Государственной Думы Владимир Кошелев (ЛДПР) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением установить в 2025 году единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны. Это предложение связано с 80-летним юбилеем Победы, сообщает РИА Новости.
«Настоящим просим Вас рассмотреть предложение об установлении в 2025 году единовременной выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии», — говорится в документе.
В обращении подчеркивается, что сейчас ветераны получают ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей, однако в юбилейные годы сумма может быть увеличена, что соответствует указу президента России от 2019 года.

Кошелев отметил, что ветераны — это «золотой фонд» страны и символ гордости нации.

«Они отстояли наше будущее, подарили нам мир и свободу», — подчеркнул депутат.
Государство обязано окружить этих героических людей заботой, обеспечив достойные условия жизни, как знак признательности за их вклад в Победу.

5 декабря 2024 года сообщалось, что подмосковные ветераны получили единовременную выплату в 40 тыс. рублей в честь годовщины начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских сил в Битве под Москвой.

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#россия
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В Госдуме рассмотрят новый законопроект
Вячеслав Володин: законопроект о защите русского языка рассмотрят в приоритете
02 января 2025, 18:04

Фото: istockphoto/ANGHI

Законопроект об ограничении англицизмов в русском языке и его защите рассмотрят в приоритете, проинформировал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия», — сказал он.
Профильному комитету уже поручено подготовить проект будущего закона для рассмотрения в первом чтении.

Согласно инициативе, предложено ограничить использование англицизмов и других иностранных слов на публике. Кроме того, это коснется различных наименований.

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#законопроект
#новости
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«Столото» объяснило, сколько получит победитель «Новогоднего миллиарда»
Выигравший миллиард в лотерею «Русское лото» получит более 781 миллиона рублей
02 января 2025, 14:54

Фото: iStock/payphoto

Победитель «Новогоднего миллиарда» после вычета налога получит более 781 миллиона рублей. Об этом рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
Отмечается, что точная сумма выигрыша после вычета налога составит 781 598 156 рублей. Примечательно, что все обязанности по уплате налога «Столото» берет на себя.

По предварительной информации, билет, выигравший один миллиард рублей, был приобретен на сайте компании. Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали более 11 млн билетов.

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В Роскачестве привели перечень не подлежащих возврату товаров

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#налоги
#деньги
#победа
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В Роскачестве привели перечень не подлежащих возврату товаров
Роскачество: в магазин нельзя вернуть продукты, бытовую технику и парфюм
02 января 2025, 13:50

Фото: istockphoto/aaalll

Россиянам привели перечень невозвратных товаров, пишет РИА Новости, ссылаясь на специалистов Роскачества. В частности, к таковым относятся: продукты, бытовая техника и электроника, парфюм, предметы личной гигиены, белье, чулки, носки, а также животные, растения, автомобили, ювелирные изделия с драгоценными камнями, книги, мебель и мотовелотовары.
Исключением из правила является брак. Причем в некоторых случаях экспертиза должна подтвердить, что поломка не является последствием неправильного обращения с товаром со стороны покупателя. Что касается всего остального, вернуть товар в магазин можно в период от 14 до 30 дней (в зависимости от товарной категории) при наличии чека и упаковки. Сам товар должен быть в неиспользованном виде.

«Для возврата необходимо обратиться в магазин, где была совершена покупка. Работа с возвратом может отличаться в зависимости от магазина, поэтому лучше заранее ознакомиться с их политикой», — добавили в Роскачестве.

В случае с маркетплейсами все гораздо проще — интернет-продавец обязан предоставить клиенту все данные о товаре. Вернуть покупку можно в срок от недели до трех месяцев (если информация о сроке и порядке возврата не предоставлена в письменном виде при доставке). Причем данное правило работает в том числе и с невозвратными товарами. Покупатель может потребовать деньги или обмен.

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#новости
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Стало известно о новом законе в России
С 5 марта полиция по закону сможет свободно заходить в дома мигрантов
02 января 2025, 12:18

Фото: istockphoto/Dzurag

Полицейские получат доступ в жилье мигрантов, которые подпадают под высылку в рамках государственного контроля. Соответствующие нормы коснутся не только жилья, но и других помещений. Закон вступит в силу 5 марта.
Кроме того, правоохранители имеют право запрашивать всю документацию и данные для исполнения своих обязанностей. Это касается в том числе налоговой, банковской, коммерческой и прочей охраняемой законом тайны.

Полиция сможет пользоваться техническими средствами наблюдения. Изменения затронут физ- и юрлиц, которые оказывают «содействие в пребывании на территории РФ» подпадающим под режим высылки мигрантам.

Перед этим президент России Владимир Путин обязал мигрантов-нелегалов урегулировать свой статус или покинуть страну.

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#мир
#россия
#мигранты
#закон
#полиция
#новости
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Исчезнувшая 52 года назад британка была найдена живой и здоровой
В Британии нашли живой и здоровой пропавшую 52 года назад женщину
02 января 2025, 12:16

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В Англии найдена женщина, пропавшая без вести 52 года назад. Об этом информирует газета The Guardian.
В 1972 году из Ковентри пропала 16-летняя Шейла Фокс. На момент пропажи она жила вместе с родителями и могла находиться в отношениях с молодым человеком.

Несколько дней назад правоохранители вновь опубликовали снимок 16-летней девушки с пометкой «Разыскивается», и на этот раз поиски увенчались успехом. Спустя некоторое время в полицию Уэст-Мидлендса позвонили и сообщили о местонахождении уже 68-летней Шейлы. Уточняется, что это было одно из самых продолжительных расследований пропавших без вести.

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#девушка
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Со 2 января в Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
02 января 2025, 11:07

Фото: iStock/OlgaKorica

С четверга, 2 января, 2025 года изменились тарифы на оплату проезда в столичном транспорте. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Одна поездка по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличилась на два рубля. Уточняется, что самым выгодным способом остается оплата по биометрии — она составит 59 рублей.

Стоимость проезда по карте «Тройка», билету «Кошелек» обойдется москвичам в 63 рубля, на 90 минут — 94 рубля.

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#мрот
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Нутрициолог раскрыл неожиданные свойства кофеина
Нутрициолог Пристанский: вещества в кофеине заставляют рецепторы очищаться
02 января 2025, 09:03

Фото: istockphoto/sungwoo kim

Многие люди не представляют начало дня без чашки чая или кофе. Объясняется это тем, что кофеин — природный стимулятор центральной нервной системы, помогающий проснуться и чувствовать себя бодро.
Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал о неожиданных свойствах кофеина.

«В одной кружечке эспрессо порядка 75 миллиграмм чистого кофеина, в 100 граммах шоколада — 15 миллиграмм. Сам кофеин не работает как энергетик в широком смысле понимания. Он распадается на вещества, которые заставляют наши рецепторы очищаться. Клетки выдают определенный продукт распада на сами медиаторы», — объяснил эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, что напитки с кофеином лучше пить до 15:00-16:00, то есть в первой половине дня.

«Дальше кофеин отрицательно влияет на синтез мелатонина, а отсюда — плохой сон», — отметила она.

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​Раскрыли новую схему мошенничества через приложения ЖКХ
В МВД сообщили о схеме мошенничества через приложения ЖКХ или запись к врачу
02 января 2025, 06:31

Фото: iStock/Ton Photograph

Мошенники начали использовать новые схемы для взлома мобильных телефонов, предлагая жертвам установить фальшивые приложения якобы для оплаты коммунальных услуг или записи к врачу.
Как сообщили в пресс-центре МВД, такие приложения предоставляют злоумышленникам удаленный доступ к устройствам и позволяют похищать деньги.

В 2024 году выросло число случаев, когда мошенники взламывают аккаунты в социальных сетях и рассылают от имени пользователей фишинговые ссылки. При звонках злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний или медицинских учреждений, убеждая установить вредоносные программы.

«Аферисты при этом представляются по телефону работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на прием к врачу. Однако данные программы предназначены для получения удаленного доступа к мобильным телефонам и кражи денежных средств», — пояснили ТАСС в ведомстве.
В МВД напомнили о важности проверки интернет-ресурсов перед вводом личных данных, а также рекомендовали не скачивать приложения из непроверенных источников или по сомнительным ссылкам.

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