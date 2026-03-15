Россиянам раскрыли простые способы сделать образ дороже. Об этом «Ленте.ру» рассказала арт-директор бренда Michel Kataná Наталья Семенова.
Модный эксперт назвала цвета, которые придают образу более дорогой вид. Она посоветовала обратить внимание на бежевые и кремовые оттенки, так как они создают впечатление роскоши даже без брендовых логотипов.
Также в список вошли вещи глубокого шоколадного цвета. По мнению Семеновой, этот оттенок выглядит дороже черного по нескольким причинам: он более насыщенный и сложный визуально, лучше подчеркивает текстуру ткани и мягче ощущается на коже. Шоколад особенно хорошо смотрится в пальто, костюмах, трикотаже и изделиях из кожи, добавила она. Кроме того, россиянам порекомендовали обратить внимание на винный цвет и полностью монохромные образы.
Читайте также: