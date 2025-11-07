Достижения.рф

Сексолог Дуглас: оптимальная частота секса равна одному разу в неделю

Фото: iStock/M-Production

Сексолог Шарлин Дуглас назвала оптимальную частоту секса для поддержания счастья в отношениях. По ее словам, среднестатистической паре достаточно интимной близости один раз в неделю.



В беседе с El Norte эксперт подчеркнула, что частота секса зависит от уровня стресса, финансового положения и жизненных обстоятельств партнеров. Она отметила, что отклонения от этой нормы не обязательно являются проблемой:

«Если в ваших отношениях нет секса, это не значит, что все потеряно. Возможно, вам просто нужно поговорить об этом, если это для вас важно», — сказала Дуглас.
Иван Мусатов

