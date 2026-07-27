Россиянам раскрыли секрет настоящего вкуса чая
Эксперт бренда Newby Teas Елена Ровковская рассказала, что натуральные добавки сохраняют подлинный вкус чая. Она заявила, что для ароматизированных сортов производители используют только цветы, фрукты, ягоды, пряности и эфирные масла — они обогащают напиток новыми оттенками, не перебивая основу.
В беседе с «Газетой.Ru» Ровковская назвала ароматизацию тонким искусством: она подчёркивает природный характер листа, а не меняет его. Чайный лист легко впитывает запахи, поэтому качество сырья и хранение имеют решающее значение. В масс-маркете, по мнению эксперта, ароматизаторы часто маскируют недостатки продукта.
«В результате выразительные ноты сухой смеси не находят продолжения в чашке, уступая место однообразному вкусу. Качественный чай с добавками или без них всегда сохраняет свою основу: насыщенный букет и продолжительное послевкусие», — подчеркнула Елена.Специалист отметила, что особняком стоит жасминовый чай. Технология остаётся неизменной: сборщики берут бутоны в пик цветения, переслаивают их с чайным листом, и тот впитывает масла. Цветы удаляют, цикл повторяют несколько раз. Именно многократная ароматизация придаёт напитку глубину и благородство.