Россиянам раскрыли секрет настоящего вкуса чая

27 июля 2026, 11:29

Фото: Istock/NATALYA KANISHCHEVA

Эксперт бренда Newby Teas Елена Ровковская рассказала, что натуральные добавки сохраняют подлинный вкус чая. Она заявила, что для ароматизированных сортов производители используют только цветы, фрукты, ягоды, пряности и эфирные масла — они обогащают напиток новыми оттенками, не перебивая основу.





В беседе с «Газетой.Ru» Ровковская назвала ароматизацию тонким искусством: она подчёркивает природный характер листа, а не меняет его. Чайный лист легко впитывает запахи, поэтому качество сырья и хранение имеют решающее значение. В масс-маркете, по мнению эксперта, ароматизаторы часто маскируют недостатки продукта.

«В результате выразительные ноты сухой смеси не находят продолжения в чашке, уступая место однообразному вкусу. Качественный чай с добавками или без них всегда сохраняет свою основу: насыщенный букет и продолжительное послевкусие», — подчеркнула Елена.