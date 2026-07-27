Стало известно, какой демографический эффект возможен после чемпионата мира

27 июля 2026, 11:07

Сексолог Денисов-Мельников: чемпионат мира по футболу не создаёт семьи

Фото: Istock/zwolafasola

Сексолог Валентин Денисов-Мельников оценил влияние крупных спортивных турниров на демографическую ситуацию.





В беседе с Life.ru специалист заявил, что чемпионат мира по футболу создаёт эмоциональный подъём и облегчает знакомства, но всплеск рождаемости и создание семей — разные вещи.



При этом эксперт допускает рост числа беременностей после турнира: атмосфера праздника, азарта и алкоголь провоцируют спонтанное поведение, а культура предохранения в таких ситуациях часто страдает.



По мнению сексолога, яркие знакомства на фоне всеобщей радости быстро забываются, а во время самого матча внимание болельщиков сосредоточено на игре, а не на романтике.

«Это похоже на курортный роман: яркая вспышка, всплеск эмоций, но после окончания турнира все возвращаются к привычной жизни, своим делам, мужьям и жёнам. Поэтому определённый демографический эффект возможен, однако рассчитывать, что массовый просмотр футбола приведёт к массовому созданию семей, не стоит», — заявил Денисов-Мельников.