Стартовал приём заявок на конкурс лучших практик трудоустройства молодёжи
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 2026 году в четвёртый раз проводит Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодёжи. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Кадры».
Цель конкурса — выявить лучшие практики в сфере трудоустройства молодёжи. К участию приглашают федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные корпорации, государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, индивидуальных предпринимателей, а также коммерческие и некоммерческие организации.
Один участник может подать заявку только по одной номинации. Приём заявок продлится с 20 апреля по 31 августа 2026 года. Экспертный совет будет оценивать работы с 14 сентября по 25 октября 2026 года. Финальный этап в формате очной презентации практик состоится с 8 по 9 декабря 2026 года.
Подведение итогов и церемония закрытия пройдут 10 декабря 2026 года в Москве в очном формате. Информацию о конкурсе, включая списки победителей, публикуют на сайте Минтруда России.
