Россиянам раскрыли, в каких случаях отец может получать маткапитал
Депутат Говырин: материнский капитал не перейдёт к отцу по одному желанию матери
Депутат Алексей Говырин рассказал, что отец может оформить материнский капитал на себя, но только в строго ограниченных случаях по статье 3 Федерального закона № 256-ФЗ.
В беседе с RT политик отметил, что договорённость супругов или желание матери не дают такого права. Говырин подчеркнул, что первое основание — статус единственного усыновителя.
«Вторая и самая распространённая ситуация связана с переходом права от матери. Перечень оснований закрытый. Это смерть матери или объявление её умершей, лишение родительских прав, совершение в отношении ребёнка умышленного преступления против личности, оставление ребёнка в медицинской организации, а также отмена усыновления», — заявил депутат.Третье — смерть матери без гражданства РФ. Политик подчеркнул, что опека или статус приёмного родителя права на маткапитал не дают. Для оформления отцу нужно подать заявление через «Госуслуги», СФР или МФЦ, приложив паспорт, документы о детях и подтверждение основания.