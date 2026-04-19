Россиянам раскрыли, в каких случаях отец может получать маткапитал

19 апреля 2026, 15:10

Депутат Говырин: материнский капитал не перейдёт к отцу по одному желанию матери

Депутат Алексей Говырин рассказал, что отец может оформить материнский капитал на себя, но только в строго ограниченных случаях по статье 3 Федерального закона № 256-ФЗ.





В беседе с RT политик отметил, что договорённость супругов или желание матери не дают такого права. Говырин подчеркнул, что первое основание — статус единственного усыновителя.

«Вторая и самая распространённая ситуация связана с переходом права от матери. Перечень оснований закрытый. Это смерть матери или объявление её умершей, лишение родительских прав, совершение в отношении ребёнка умышленного преступления против личности, оставление ребёнка в медицинской организации, а также отмена усыновления», — заявил депутат.