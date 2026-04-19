В Госдуме призвали создать в России игрушки с «репродуктивными установками»

19 апреля 2026, 11:43

Психолог Светлана Субботина выступила в Госдуме на круглом столе по вопросам отцовства и предложила создать в России серию специальных детских игрушек.





Как сообщает NEWS.ru, эти модели должны внушать подрастающему поколению «репродуктивные установки». Оптимальным вариантом Субботина считает «семейный комплект»: пингвин-мама, пингвин-папа и минимум трое пингвинов-детей.

«Игрушка должна в девочке вызывать материнские чувства. А сама игрушка должна выглядеть не как «Барби» или «лабубу», а нести образ ребёнка. Тогда девочка, играя в эту игрушку, будет примерять на себя роль мамы», — пояснила специалист.