Россиянам раскрыли важные правила хранения кофе

24 июля 2026, 09:20

Директор Ульянова: Покупать и хранить кофе нужно в пакетах с обратным клапаном

Фото: iStock/Olga Yastremska

Даже самый качественный кофе в зернах может быстро потерять свои свойства, если хранить его неправильно. Об этом сообщила кофейный эксперт, директор по маркетингу сети кофеен «Кофелайк» Елена Ульянова, передает «Лента.ру».