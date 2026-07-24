Россиянам раскрыли важные правила хранения кофе
Даже самый качественный кофе в зернах может быстро потерять свои свойства, если хранить его неправильно. Об этом сообщила кофейный эксперт, директор по маркетингу сети кофеен «Кофелайк» Елена Ульянова, передает «Лента.ру».
Ульянова советует держать кофе в специальных пакетах с обратным клапаном. Он позволяет углекислому газу, который выделяется из обжаренных зерен в течение нескольких недель, выходить наружу, при этом не пропуская кислород внутрь. Эксперт также рекомендует избегать контакта кофейных зерен с влагой и посторонними запахами, так как кофе обладает высокой впитывающей способностью.
Для тех, кто приобретает кофе в больших объемах или не успевает использовать всю упаковку сразу, Ульянова советует замораживать зерна. В морозильной камере кофе можно хранить до двух месяцев без значительной потери качества, добавляет специалист.
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