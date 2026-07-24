Юрист рассказал, как восстановить потерянный пенсионный стаж без суда
Пенсия может быть занижена из-за ошибок в стаже. О том, как добиться перерасчета без суда, в беседе с агентством «Прайм» сообщил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.
Для начала следует запросить письменное разъяснение из Социального фонда, в котором будет указано, какой именно период исключён из стажа и по каким основаниям. По словам эксперта, устное заявление сотрудника не имеет юридической силы.
После этого необходимо собрать все документы, подтверждающие период, который был пропущен. Это могут быть трудовые договоры, справки, приказы, ведомости о заработной плате, военный билет или свидетельства о рождении детей. С этими документами нужно подать заявление в Социальный фонд с просьбой о включении пропущенного стажа, отметил специалист.
Крайне важно зарегистрировать обращение, присвоив ему входящий номер. Если районное отделение Социального фонда отказывается удовлетворить запрос, можно подать жалобу в вышестоящий пенсионный орган, заключил Хрулев.
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