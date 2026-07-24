Юрист рассказал, как восстановить потерянный пенсионный стаж без суда

24 июля 2026, 08:59

Юрист Хрулев: потерянный пенсионный стаж можно восстановить

Фото: iStock/Inside Creative House

Пенсия может быть занижена из-за ошибок в стаже. О том, как добиться перерасчета без суда, в беседе с агентством «Прайм» сообщил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.