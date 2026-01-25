Москвичам рассказали, когда в регионе закончатся суровые морозы

25 января 2026, 13:12

Синоптик Вильфанд: в Москву придёт снег и слабое потепление после морозов

Фото: Istock/alex_ugalek

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о погоде в Москве на ближайшие дни.





В беседе с «RT» Вильфанд отметил, что 24 января в столице зафиксировали -18…-20 °С. В Черустях температура опускалась до -30 °С. Днём столбик термометра показывал около -15 °С, что ниже нормы на 12–13 градусов.



По словам синоптика, 26 января антициклон сохранится. Ночью в регионе прогнозируют -18…-25 °С, в Москве — около -20 °С. Днём в столице потеплеет до -10…-12 °С. Со вторника погоду определит облачность. Ночные температуры составят -12…-14 °С, дневные — -4…-6 °С.



В среду и четверг ночью ожидают -5…-10 °С, днём — -2…-7 °С.

«На западе столбик термометра даже будет стремиться к нулевой отметке. И что вот очень важно, начиная с ночи вторника и в среду — снегопад. Выпадет около 10 мм осадков. Но это потепление ненадолго», — заключил специалист.