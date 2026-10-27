Сервисы доставки еды в России подвергнутся жёстким проверкам

27 октября 2026, 06:31

«Известия»: сервисы доставки еды будут проверять через цифровое регулирование

Фото: iStock/nirat

Власти намерены усилить надзор за сервисами доставки готовой еды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Совет Федерации.