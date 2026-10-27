Сервисы доставки еды в России подвергнутся жёстким проверкам
Власти намерены усилить надзор за сервисами доставки готовой еды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Совет Федерации.
Согласно инициативе сенаторов, к платформам доставки могут применить те же нормы цифрового регулирования, которые сейчас действуют в отношении маркетплейсов. В Роспотребнадзор направлено обращение, предусматривающее более строгий контроль за поставщиками и контрагентами, чья продукция представлена на таких площадках.
Компании будут обязаны проводить тщательную проверку партнёров. В частности, им предстоит убедиться, что контрагенты уведомили Роспотребнадзор о начале деятельности, зарегистрированы в системе маркировки и прослеживаемости товаров, а также располагают всей необходимой разрешительной документацией на продукцию. Кроме того, перед подписанием договора сервисы должны будут выяснять, фиксировались ли ранее нарушения в работе потенциальных партнёров. Если этого не сделать, платформа будет нести ответственность наравне с самими поставщиками.
Для системного закрепления новых правил планируется разработать отраслевой меморандум. Он установит единые требования к мониторингу работы сервисов доставки и контролю качества оказываемых ими услуг.
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