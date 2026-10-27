В «Лиза Алерт» заявили о росте числа пропавших

27 октября 2026, 03:38

«Лиза Алерт»: число заявок на поиски пропавших превысило прошлогодние показатели

Фото: iStock/ideabug

С января по сентябрь 2026 года в поисково‑спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило более 40 тысяч заявок на поиски пропавших людей. Это выше показателя аналогичного периода 2025 года, сообщил ТАСС председатель организации Григорий Сергеев.