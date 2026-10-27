В «Лиза Алерт» заявили о росте числа пропавших
С января по сентябрь 2026 года в поисково‑спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило более 40 тысяч заявок на поиски пропавших людей. Это выше показателя аналогичного периода 2025 года, сообщил ТАСС председатель организации Григорий Сергеев.
По его словам, за первые девять месяцев 2025 года отряд принял 39 тысяч заявок. При этом в 2026‑м показатель превысил 40 тысяч.
Сергеев также обратил внимание на одну особенность. С начала 2026 года в ряде регионов зафиксировано снижение числа заявок на поиски людей в природной среде.
Ранее в «Лиза Алерт» прокомментировали ситуацию с пропавшей в красноярской тайге семьёй Усольцевых. Их поиски продолжатся, но при нескольких условиях.
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