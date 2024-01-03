Врач Утюмова раскрыла, как избежать переедания в новогодние праздники

Фото: iStock/Tat'yana Andreyeva
В новогодние праздники важно правильно организовать режим питания, чтобы избежать переедания. Как это правильно сделать в беседе с RT рассказала врач-гастроэнтеролог, специалист компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.
Она подчеркнула, что переедание возникает на фоне особого эмоционального состояния. У людей наступление нового года ассоциируется с началом нового этапа, завершением старых дел, расслаблением и радостью. Чтобы вознаградить себя за проделанную за год работу многие предпочитают вкусно поесть. Изобилие разнообразных блюд, которыми полон новогодний стол, призывает людей попробовать всё и сразу, что влечёт за собой превышение нормы потребляемых калорий.
Утюмова убеждена, что насладиться вкусной едой в новогодние выходные можно и без вреда для здоровья.
Для этого важно тщательнее следить за собственным состоянием. В первую очередь, необходимо чётко понимать, когда действительно настало чувство голода. Блюда стоит употреблять небольшими порциями, чтобы попробовать как можно больше блюд без переедания.
Также собеседница RT призвала заменить алкогольные напитки безалкогольными, чтобы избежать обострения хронических заболеваний и переизбытка набранных калорий. Лучше всего к праздничному столу подойдёт пунш на основе яблочного сока или глинтвейн на виноградном соке.
Кроме того, Утюмова призвала заниматься спортом, например, кататься на коньках и лыжах. Также для поддержания тонуса помогут прогулки.
Читайте также:
Терапевт назвала самое полезное новогоднее блюдо
Сомелье Смирнов заявил о необычном напитке на основе безалкогольного пива
Подмосковный нутрициолог Гарькина рассказала, как выбрать продукты для новогоднего стола
Утюмова убеждена, что насладиться вкусной едой в новогодние выходные можно и без вреда для здоровья.
Также собеседница RT призвала заменить алкогольные напитки безалкогольными, чтобы избежать обострения хронических заболеваний и переизбытка набранных калорий. Лучше всего к праздничному столу подойдёт пунш на основе яблочного сока или глинтвейн на виноградном соке.
Кроме того, Утюмова призвала заниматься спортом, например, кататься на коньках и лыжах. Также для поддержания тонуса помогут прогулки.
Читайте также:
Терапевт назвала самое полезное новогоднее блюдо
Сомелье Смирнов заявил о необычном напитке на основе безалкогольного пива
Подмосковный нутрициолог Гарькина рассказала, как выбрать продукты для новогоднего стола
Анастасия Чинкова