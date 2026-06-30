Россиянам рассказали, что делать, если в ухо залез паук
Попытки самостоятельно достать паука или другое насекомое из уха могут привести к травме слухового прохода и барабанной перепонки. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-отоларинголог «СМ-Клиника» для детей Алигусейн Алиев.
Он указал, что попадание насекомого в ухо может вызвать дискомфорт, острую боль, ощущение движения или шума. Возможны повреждения кожи слухового канала, а в более тяжелых случаях — травма барабанной перепонки.
По его мнению, не следует пытаться самостоятельно извлечь насекомое пальцами, ватными палочками, пинцетом или другими подручными средствами. Также не рекомендуется промывать ухо водой, особенно при сильной боли, выделениях из уха или после операций на нем.
Если вы чувствуете движение и щекотание в ухе, можно закапать несколько капель теплого растительного или минерального масла, но только если нет подозрения на повреждение барабанной перепонки. Когда насекомое перестанет двигаться, необходимо обратиться к отоларингологу, подчеркнул врач. Однако Алиев предупредил, что при выраженной боли, кровянистых выделениях, снижении слуха или головокружении не следует предпринимать самостоятельных действий.
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