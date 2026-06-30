Россиянам рассказали, что делать, если в ухо залез паук

30 июня 2026, 09:48

Врач Алиев: не пытайтесь достать паука из уха с помощью пинцета и палочек

Фото: iStock/lenaxf

Попытки самостоятельно достать паука или другое насекомое из уха могут привести к травме слухового прохода и барабанной перепонки. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-отоларинголог «СМ-Клиника» для детей Алигусейн Алиев.