Ученые нашли способ быстрее подбирать хирургический клей для заживления ран
Доцент кафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Кожунова рассказала, что исследователи выяснили, как состав хирургического клея влияет на его прочность, эластичность и сцепление с тканями. Это позволит точнее подбирать материалы под разные типы ран и ускорит создание новых медицинских адгезивов. Об этом пишет РИА Новости.
Хирургический клей помогает соединять края без швов, однако такие материалы нередко уступают тканям в гибкости. Из-за этого человеку сложнее сохранять привычную подвижность в период восстановления, а риск заметного рубцевания остается высоким. Ученые МГУ и Института органических соединений РАН сосредоточились на полимерных системах, близких по принципу к природным составам. Они проследили, как отдельные химические группы меняют свойства клея. Анализ показал: плохо растворимые в воде фрагменты делают капли плотнее и усиливают их притяжение к поверхности.
Исследователи увидели еще одну важную особенность. Составы с короткими полимерными цепями лучше прилипают, а варианты с длинными цепями устойчивее переносят нагрузку и реже рвутся. Такой подход дает врачам и разработчикам возможность точнее настраивать смесь под конкретную медицинскую задачу. Сейчас команда подтверждает выводы с помощью компьютерного моделирования и изучает синтетические полимеры с регулируемыми свойствами. По словам Елены Кожуновой, работа поможет быстрее вывести новые клеящие материалы в практическую медицину. Результаты исследования опубликовал журнал «Polymer», проект поддержал РНФ.
Хирургические клеи сегодня применяются в самых разных областях медицины — от обработки небольших кожных разрезов до герметизации тканей во время сложных операций. Их главное преимущество заключается в том, что они позволяют сократить время вмешательства, снизить травматичность процедуры и в ряде случаев сделать послеоперационное восстановление более комфортным для пациента. При этом универсального состава пока не существует: для мягких, подвижных или постоянно увлажненных тканей требуются материалы с разными свойствами.
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