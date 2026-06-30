Ученые нашли способ быстрее подбирать хирургический клей для заживления ран

30 июня 2026, 09:05

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Доцент кафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Кожунова рассказала, что исследователи выяснили, как состав хирургического клея влияет на его прочность, эластичность и сцепление с тканями. Это позволит точнее подбирать материалы под разные типы ран и ускорит создание новых медицинских адгезивов. Об этом пишет РИА Новости.