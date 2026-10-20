Россиянам рассказали, что делать при отключении отопления в квартире
Если в квартире отключили отопление, жильцам следует обратиться в аварийную службу управляющей компании и зафиксировать факт отсутствия тепла. При нарушении установленных сроков восстановления отопления можно потребовать перерасчёт платы за коммунальную услугу.
Об этом общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT. По его словам, допустимая продолжительность перерывов в отоплении зависит от температуры воздуха в квартире.
Согласно приведённым специалистом нормам постановления правительства России № 354, суммарно за месяц отопление могут отключать не более чем на 24 часа. При аварии сроки устранения неисправности зависят от температуры в помещении: если она выше +16 °C, на ремонт отводится до 16 часов подряд, при температуре от +12 до +16 °C — до восьми часов. Если в квартире холоднее +12 °C, отопление должны восстановить в течение четырёх часов.
Если допустимые сроки превышены, размер платы за отопление снижается. По словам Бондаря, за каждый лишний час без тепла начисление уменьшается на 0,15%. При этом перерасчёт обычно не происходит автоматически.
Чтобы зафиксировать нарушение, эксперт советует сразу позвонить в аварийную службу управляющей компании, узнать номер заявки и фамилию диспетчера, а также продублировать обращение через приложение «Госуслуги.Дом».
Если из-за отсутствия отопления пострадало имущество — например, лопнули трубы или испортился ремонт, — жильцы могут потребовать возмещения ущерба. По словам специалиста, при наличии оснований также можно заявить о компенсации морального вреда. Для этого важно собрать доказательства: заключение экспертизы повреждений, медицинские справки, чеки на лекарства и услуги врачей.
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