Россиянам рассказали, что делать при отключении отопления в квартире

20 октября 2026, 12:32

При отключении отопления можно требовать перерасчет платы

Фото: istockphoto / Axel Bueckert

Если в квартире отключили отопление, жильцам следует обратиться в аварийную службу управляющей компании и зафиксировать факт отсутствия тепла. При нарушении установленных сроков восстановления отопления можно потребовать перерасчёт платы за коммунальную услугу.