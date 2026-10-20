Юрист объяснила, может ли охранник магазина обыскивать покупателей

20 октября 2026, 12:09

Адвокат Ярмуш: охранник магазина не имеет права обыскивать покупателей

Фото: istockphoto / OLGA KELESH

Охранник магазина не имеет права самостоятельно обыскивать покупателей, даже если подозревает их в краже. Он может попросить человека показать содержимое сумки и предъявить чек, однако посетитель вправе отказаться. Об этом адвокат Мария Ярмуш рассказала «Москве 24».





По словам юриста, охранник следит за порядком в торговом зале, в том числе с помощью камер видеонаблюдения. Если у него возникают подозрения в краже, он может обратиться к покупателю с просьбой показать вещи. При отказе сотрудник вправе вызвать полицию, которая разберётся в ситуации.



При этом охрана не может самостоятельно копаться в сумке посетителя, силой отводить его в подсобное помещение или удерживать там. Применение физической силы допустимо лишь в предусмотренных законом случаях, например при пресечении драки.

«Если охранник начинает требовать пройти в какое-то подсобное помещение, хватает за руки, то я рекомендую сразу включить видеозапись на телефоне, чтобы фиксировать происходящее, и объяснить, что вы останетесь на месте и будете ждать приезда полиции», — посоветовала Ярмуш.