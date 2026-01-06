Россиянам рассказали, что делать с новогодней ёлкой после праздников

06 января 2026, 16:30

Депутат Чаплин: после праздников живую ель можно использовать как удобрение

Фото: Istock/Kotenko_A

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предложил использовать живую новогоднюю ёлку после праздников для нужд сада.





В беседе с «NEWS.ru» Чаплин пояснил, что ветки можно применить как укрытие для растений от морозов, а весной — как мульчу для грядок.

«Ствол дерева тоже не должен пропадать. Его можно распилить на части и отправить в компостную кучу, где он со временем превратится в ценное органическое удобрение, либо после тщательной просушки использовать в качестве дров для баньки или камина на даче. Главное — соблюдать правила пожарной безопасности», — рассказал эксперт.