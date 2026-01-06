Россиянам рассказали, что делать с новогодней ёлкой после праздников
Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предложил использовать живую новогоднюю ёлку после праздников для нужд сада.
В беседе с «NEWS.ru» Чаплин пояснил, что ветки можно применить как укрытие для растений от морозов, а весной — как мульчу для грядок.
«Ствол дерева тоже не должен пропадать. Его можно распилить на части и отправить в компостную кучу, где он со временем превратится в ценное органическое удобрение, либо после тщательной просушки использовать в качестве дров для баньки или камина на даче. Главное — соблюдать правила пожарной безопасности», — рассказал эксперт.Депутат отметил, что перед использованием необходимо полностью очистить ёлку от мишуры, дождика и искусственного снега, так как эти материалы вредят почве. Чаплин подчеркнул, что выбрасывать дерево на свалку нерационально.