Россиянам рассказали, что делать сразу после укуса клеща
Энтомолог Китаев рассказал о правилах извлечения и анализа клеща
Энтомолог Константин Китаев объяснил, что делать человеку при укусе клеща.
В беседе с NEWS.ru специалист посоветовал аккуратно извлечь впившегося в кожу членистоногого, поместить его в закрытую ёмкость и отнести на анализ в лабораторию.
«После укуса клеща нужно обратиться в травмпункт. Если его поблизости нет, извлеките паразита самостоятельно с помощью клещедёра или пинцета. Затем поместите насекомое в закрытую тару и отвезите в лабораторию. В нашей стране этот анализ бесплатный», — рассказал эксперт.По словам энтомолога, лабораторное исследование покажет, является ли клещ переносчиком опасных заболеваний. Китаев подчеркнул: если паразит заражён вирусом клещевого энцефалита или боррелиозом, нужно незамедлительно обратиться к врачу для профилактического лечения.