Россиянам рассказали, что делать сразу после укуса клеща

09 мая 2026, 10:26

Энтомолог Китаев рассказал о правилах извлечения и анализа клеща

Энтомолог Константин Китаев объяснил, что делать человеку при укусе клеща.





В беседе с NEWS.ru специалист посоветовал аккуратно извлечь впившегося в кожу членистоногого, поместить его в закрытую ёмкость и отнести на анализ в лабораторию.

«После укуса клеща нужно обратиться в травмпункт. Если его поблизости нет, извлеките паразита самостоятельно с помощью клещедёра или пинцета. Затем поместите насекомое в закрытую тару и отвезите в лабораторию. В нашей стране этот анализ бесплатный», — рассказал эксперт.