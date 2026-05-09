Испанский ученый Бадиола назвал способы распространения хантавируса

09 мая 2026, 05:08

Директор Центра энцефалопатий и новых инфекционных заболеваний Университета Сарагосы Хуан Хосе Бадиола прокомментировал вспышку хантавируса на круизном судне и раскрыл некоторые особенности этого патогена. Свою точку зрения он озвучил в беседе с газетой «Известия».





По словам специалиста, исторически вспышки заболевания чаще фиксировались в северных регионах, однако вирус проник и на юг. Ключевая особенность хантавирусов заключается в отсутствии единого штамма: возбудители различаются в зависимости от континента и могут обладать специфическими свойствами.



Обычно заражение происходит через экскременты грызунов — в частности, штамм «Андес» распространяется длиннохвостой мышью, которая обитает в Южной Америке. Однако в случае с инцидентом на лайнере в Атлантике эксперт допускает вероятность заражения воздушно-капельным путем. По мнению Бадиолы, вирус мог перейти от скончавшихся мужчины и женщины к другим пассажирам и членам экипажа.



«Вероятно, тот факт, что это круиз на относительно небольшом судне, [способствовал заражению]. <...> Само судно маленькое, и помещения тоже небольшие, тесные. Нет больших пространств с высокими потолками», — считает ученый.