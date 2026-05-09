ВОЗ подтвердила шесть случаев заражения хантавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала шесть подтвержденных и два вероятных случая заражения хантавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе учреждения ООН.
Все подтвержденные случаи специалисты отнесли к Андскому штамму вируса. Одного из предполагаемых носителей обнаружили в Испании, другого – на острове Тристан‑да‑Кунья в Южной Атлантике.
Вспышка хантавируса началась на борту круизного лайнера MV Hondius, на котором находились 147 пассажиров и членов экипажа. Из них 34 человека уже покинули корабль.
По предварительной версии, нулевой пациент мог заразиться еще до посадки на борт — вероятно, во время путешествия по Аргентине или Чили. При этом в ВОЗ подчеркнули, что риск массового распространения болезни оценивается как низкий.
