Россиянам рассказали, что грозит за плевки с балкона

11 апреля 2026, 08:36

Адвокат Власова предупредила, что за плевки с балкона может грозить арест

В России плевки с балкона на проходящих людей могут стать причиной штрафа и административного ареста до 15 суток, как за мелкое хулиганство. Об этом ТАСС рассказала адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.