Россиянам рассказали, что грозит за плевки с балкона
В России плевки с балкона на проходящих людей могут стать причиной штрафа и административного ареста до 15 суток, как за мелкое хулиганство. Об этом ТАСС рассказала адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.
По словам Власовой, действия человека, который с балкона плюет в прохожих, считаются нарушением общественного порядка и правил поведения в общественных пространствах.
Если факт нарушения общественного порядка подтвердится, то за такое мелкое хулиганство виновный может быть оштрафован на сумму от пятисот до одной тысячи рублей или подвергнут административному аресту, заключила Власова.
Ранее преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко рассказала любителям домашней рассады об опасности.
