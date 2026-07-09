В Коломенском перинатальном центре открывают занятия йогой для беременных

09 июля 2026, 11:26

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатные занятия йогой для беременных будут проводить в Коломенском перинатальном центре по вторникам и четвергам. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Первая тренировка состоится 14 июля. Занятия будут проходить с 16:30 до 18:00 на втором этаже Центра в кабинете лечебной физкультуры Женской консультации.





«Здоровое физическое и психическое состояние — это залог успешного проживания беременности. На занятиях йогой мы с заботой и любовью поможем нашему телу сохранить гибкость, стройность, подвижность, уберём напряжения и зажимы. Физическая подготовка не требуется. Возможные противопоказания рассмотрим индивидуально при записи на занятие», — сказала акушер-гинеколог Коломенского перинатального центра, инструктор йоги для беременных Анастасия Мелихова.