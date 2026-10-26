Подмосковный спасатель рассказал, как избежать пожара в бане

26 октября 2026, 12:58

оригинал Фото: istockphoto / vubaz

Баня – традиционное для жителей Московской области место отдыха. Однако, если владельцы пренебрегают мерами предосторожности, баня становится зоной повышенной пожарной опасности.





В подавляющем большинстве случаев причиной пожара в бане становится халатность. Об этом сообщил начальник караула 331-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Иван Ксенофонтов. Он рассказал, как избежать беды.

«Основные факторы, приводящие к пожарам в банях, – неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации печного оборудования и использование легковоспламеняющихся материалов. Для безопасного отдыха необходимо принять меры. Регулярно осматривайте печь и дымоход на предмет трещин и сажи. Очищайте дымоход не реже раза в год. Никогда не оставляйте топящуюся баню без присмотра и не доверяйте этот процесс детям», – посоветовал Ксенофонтов.

И. Ксенофонтов (Фото: пресс-служба Мособлпожспаса)

«Обязательно установите перед топкой лист из негорючего материала. Сушка одежды или полотенец рядом с печью недопустима. Обязательно следите за состоянием электропроводки в бане, используйте только исправные электроприборы. Держите в бане огнетушитель и изучите, как им пользоваться. Перед растопкой непременно убедитесь, что все вентиляционные отверстия открыты. Также нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости, – например, бензин или керосин», – отметил пожарный.