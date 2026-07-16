Россиянам рассказали, что нужно делать при обнаружении плесени на еде
Термообработка не разрушит токсины плесени, поэтому испорченные продукты готовкой уже не спасти. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, пишет «Газета.Ru».
По словам медика, основная угроза плесени в продуктах питания заключается в микротоксинах, образующихся в процессе жизнедеятельности некоторых видов грибков. Эти токсины не уничтожаются при термической обработке, поэтому, даже если вы попытаетесь «спасти» испорченный продукт, сварив или прокипятив его, опасность не исчезнет, подчеркнул врач.
Он отметил, что последствия зависят от дозы, разновидности плесени и индивидуальных особенностей организма. Среди возможных симптомов Умнов выделил острое отравление, проявляющееся в виде тошноты, рвоты, болей в животе, диареи, слабости, головокружения и головной боли, а также аллергические реакции, такие как зуд, кожная сыпь, затруднённое дыхание, отёк Квинке и анафилактический шок.
Хирург предупредил, что регулярное употребление заплесневелых продуктов может вызвать накопление токсинов, что в свою очередь может привести к поражению печени, вплоть до развития рака, нарушению работы почек и снижению иммунитета.
Читайте также: