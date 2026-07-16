Россиянам рассказали, что нужно делать при обнаружении плесени на еде

16 июля 2026, 20:02

Хирург Умнов заявил, что продукты с плесенью не спасти термообработкой

Фото: iStock/Veni vidi...shoot

Термообработка не разрушит токсины плесени, поэтому испорченные продукты готовкой уже не спасти. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, пишет «Газета.Ru».