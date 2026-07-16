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Отоларинголог предупредила о тяжелых последствиях привычки сдерживать чихание

Отоларинголог Жуйкова: Привычка сдерживать чихание может привести к травме
Фото: iStock/PeopleImages

Привычка сдерживать чихание, закрывая нос и рот, может привести к травме. Об этом сообщила отоларинголог Анна Жуйкова, передает «Газета.Ru».



По словам медика, во время чихания воздух выходит с высокой скоростью. Однако, если заблокировать дыхательные пути, давление в носоглотке, ушах и пазухах резко возрастает. Это может привести к боли и заложенности в ушах, временному снижению слуха, повреждению барабанной перепонки, носовому кровотечению или покраснению глаз из-за разрыва капилляров.

Хотя обычно последствия ограничиваются дискомфортом, в редких случаях могут возникнуть более серьезные проблемы, подчеркнула Жуйкова. В медицинской литературе описаны случаи повреждения тканей глотки, попадания воздуха в мягкие ткани шеи и даже травмы легких.

Поэтому врач рекомендовала не сдерживать чихание, а использовать одноразовую салфетку или сгиб локтя. При сильной боли в ухе, ухудшении слуха, заметном кровотечении, головокружении или боли в шее следует немедленно обратиться к специалисту, добавила Жуйкова.

Екатерина Коршунова

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