Отоларинголог предупредила о тяжелых последствиях привычки сдерживать чихание
Привычка сдерживать чихание, закрывая нос и рот, может привести к травме. Об этом сообщила отоларинголог Анна Жуйкова, передает «Газета.Ru».
По словам медика, во время чихания воздух выходит с высокой скоростью. Однако, если заблокировать дыхательные пути, давление в носоглотке, ушах и пазухах резко возрастает. Это может привести к боли и заложенности в ушах, временному снижению слуха, повреждению барабанной перепонки, носовому кровотечению или покраснению глаз из-за разрыва капилляров.
Хотя обычно последствия ограничиваются дискомфортом, в редких случаях могут возникнуть более серьезные проблемы, подчеркнула Жуйкова. В медицинской литературе описаны случаи повреждения тканей глотки, попадания воздуха в мягкие ткани шеи и даже травмы легких.
Поэтому врач рекомендовала не сдерживать чихание, а использовать одноразовую салфетку или сгиб локтя. При сильной боли в ухе, ухудшении слуха, заметном кровотечении, головокружении или боли в шее следует немедленно обратиться к специалисту, добавила Жуйкова.
Читайте также: