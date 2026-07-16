Отоларинголог предупредила о тяжелых последствиях привычки сдерживать чихание

16 июля 2026, 18:25

Отоларинголог Жуйкова: Привычка сдерживать чихание может привести к травме

Фото: iStock/PeopleImages

Привычка сдерживать чихание, закрывая нос и рот, может привести к травме. Об этом сообщила отоларинголог Анна Жуйкова, передает «Газета.Ru».