Кардиолог раскрыл важный сигнал проблем со здоровьем

16 июля 2026, 16:30

Кардиолог Вечтомов: Учащенное сердцебиение — сигнал проблем со здоровьем

Фото: iStock/pada smith

Учащенное сердцебиение в состоянии покоя, когда пульс увеличивается без физической активности, является серьезным признаком возможных проблем со здоровьем. Об этом сообщил кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов в беседе с «Лентой.ру».