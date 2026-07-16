Кардиолог раскрыл важный сигнал проблем со здоровьем
Учащенное сердцебиение в состоянии покоя, когда пульс увеличивается без физической активности, является серьезным признаком возможных проблем со здоровьем. Об этом сообщил кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов в беседе с «Лентой.ру».
Учащённое сердцебиение в состоянии покоя может указывать на гипертонию, сердечную недостаточность и различные нарушения ритма. Среди них — наджелудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий и фибрилляция желудочков, которые требуют обязательного обращения к кардиологу, подчеркнул Вечтомов.
По его словам, учащённое сердцебиение также может быть связано с гормональными нарушениями, такими как заболевания щитовидной железы или надпочечников. Ещё одной возможной причиной врач назвал анемию. Он объяснил, что снижение уровня гемоглобина и эритроцитов в крови ухудшает доставку кислорода к органам и тканям, заставляя сердце компенсировать этот дефицит путём увеличения частоты сокращений.
Кроме того, по мнению Вечтомова, причиной могут быть обезвоживание и дефицит электролитов, а также инфекционные заболевания и сильный стресс. Если пульс в состоянии покоя стабильно превышает 100 ударов в минуту, специалист настоятельно рекомендовал обратиться к врачу.
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