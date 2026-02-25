В Госдуме назвали средний размер соцпенсий с 1 апреля

25 февраля 2026, 03:55

Депутат Полуянова: средний размер соцпенсий в России составит более 16,5 тыс. рублей

Фото: iStock/Olga Shumitskaya

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Размер выплат увеличится на 6,8%, сообщила депутат Госдумы Наталия Полуянова в беседе с РИА Новости.