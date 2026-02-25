В Госдуме назвали средний размер соцпенсий с 1 апреля
С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Размер выплат увеличится на 6,8%, сообщила депутат Госдумы Наталия Полуянова в беседе с РИА Новости.
После повышения средний размер соцпенсий достигнет 16 590 рублей. По словам парламентария, рост выплат превысит текущий уровень инфляции.
Закон закрепляет право на получение социальной пенсии для лиц, достигших соответствующего возраста; граждан, потерявших кормильца; детей, оба родителя которых неизвестны и для людей с инвалидностью. Депутат подчеркнула, что мера призвана усилить поддержку наиболее уязвимых групп населения в условиях меняющейся экономической ситуации.
