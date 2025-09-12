Россиянам рассказали, где дешевле всего отдохнуть на Чёрном море осенью

12 сентября 2025, 09:40

2ГИС: Дешевле всего отдохнуть на Чёрном море в бархатный сезон можно в Туапсе

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

В текущем году дешевле всего отдохнуть на Чёрном море в бархатный сезон можно в Туапсе. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование геосервиса 2ГИС, который сравнил семь популярных туристических локаций Краснодарского края.





Так, в семерку популярных направлений среди россиян в бархатный сезон, по статистике Отелло, вошли Сочи, Сириус, Анапа, Краснодар, Геленджик, Новороссийск и Туапсе.



В эту сумму входят суточная стоимость гостиницы, два приема пищи в ресторане или кафе и одно развлечение в день.





«По бюджету самым доступным вариантом отдохнуть на Черном море в бархатный сезон оказался Туапсе — день отдыха здесь стоит в среднем 5648 рублей. На втором месте по доступности — Краснодар, где день отдыха обойдется в среднем в 6464 рубля, на третьем — Анапа (8359 рублей)», — говорится в сообщении.

