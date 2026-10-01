В Кузбассе предупредили об активности клещей осенью
Несмотря на похолодание, клещи в Кузбассе продолжают оставаться активными. Еженедельно в регионе регистрируют около 100 случаев их присасывания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты рекомендуют во время прогулок в лесу носить закрытую одежду, использовать репелленты и передвигаться по протоптанным участкам, избегая высокой травы и густых зарослей. После возвращения домой необходимо осмотреть себя и близких: клещу требуется время, чтобы найти место для присасывания, сообщает «Сiбдепо».
Особое внимание Роспотребнадзор советует уделять профилактике клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). В ведомстве отмечают, что основным доступным способом защиты от клещевых инфекций остается неспецифическая профилактика, поскольку вакцина существует именно против КВЭ.
Вакцинацию необходимо планировать заранее. Полный курс включает три прививки, а после второй дозы защитный уровень антител формируется примерно через две недели. После завершения основного курса ревакцинацию проводят раз в три года. При пропуске повторной прививки может потребоваться пройти курс заново.
Начать вакцинацию можно в любое время, соблюдая установленные интервалы между последующими дозами. Получить информацию о вакцинации и мерах защиты от клещей можно на горячей линии регионального управления Роспотребнадзора: 8 (3842) 36-96-88.
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