В Кузбассе предупредили об активности клещей осенью

01 октября 2026, 16:49

В регионе еженедельно фиксируют около 100 случаев присасывания клещей

Фото: istockphoto / cotuvokne

Несмотря на похолодание, клещи в Кузбассе продолжают оставаться активными. Еженедельно в регионе регистрируют около 100 случаев их присасывания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.