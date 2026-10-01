Стало известно, как защитить пожилых людей от мошенников
Пожилые люди часто становятся целью мошенников, которые пытаются получить доступ к их деньгам и персональным данным. Заместитель гендиректора по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс рассказал RT, как снизить риски.
В первую очередь эксперт рекомендует подключить на телефоне пожилого родственника определитель номера и антиспам-сервисы. Также важно заранее объяснить основные признаки мошенничества. Если собеседник торопит, давит, просит сохранить разговор в тайне или пытается узнать код из СМС, ПИН-код, данные карты либо убедить перевести деньги на «безопасный счет», разговор следует прекратить.
Блисс подчеркнул, что сотрудники банков и правоохранительных органов не используют такие способы для защиты средств. В сомнительной ситуации нужно самостоятельно позвонить в банк по номеру с официального сайта или банковской карты.
Дополнительной защитой может стать самозапрет на кредиты. Его бесплатно устанавливают через «Госуслуги» или МФЦ. Если новые займы человеку не нужны, эксперт советует выбрать полный запрет, чтобы снизить риск оформления кредита злоумышленниками от его имени или под давлением.
Еще один инструмент — сервис «второй руки». Он позволяет назначить доверенного человека, который сможет подтверждать или отклонять определенные банковские операции. Перечень таких операций зависит от условий конкретного банка.
Кроме того, пожилым родственникам стоит помочь настроить надежные пароли и двухфакторную аутентификацию для банковских приложений и соцсетей. Эксперт рекомендует использовать менеджер паролей и при создании комбинаций сочетать цифры, строчные и заглавные буквы.
По словам Блисса, все настройки безопасности лучше несколько раз пройти вместе с пожилым человеком, чтобы необходимые действия стали для него привычными.
Читайте также: