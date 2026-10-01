Стало известно, как защитить пожилых людей от мошенников

01 октября 2026, 15:52

Родственникам советуют подключить антиспам и настроить двухфакторную защиту

Фото: istockphoto / nevodka

Пожилые люди часто становятся целью мошенников, которые пытаются получить доступ к их деньгам и персональным данным. Заместитель гендиректора по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс рассказал RT, как снизить риски.